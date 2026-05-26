Bakanlıktan kurban kesim düzenlemesi: Görüntülü takip edilecek, uymayanlara ceza yağacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, insanların tüketimi için hayvansal gıda üretimi yapan kesimhanelere yeni kurallar getiriyor. Artık çiftlikten sofraya gelene kadar her detay adım adım takip edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırladı. Buna göre; hayvan kesim süreci en başından son ana kadar dijital olarak takip edilecek.

GÖRÜNTÜLÜ TAKİP SİSTEMİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; canlı hayvanlar, karkaslar, yan ürünler ile personel hareketlerinin izlenmesine yönelik olarak hayvan bekleme ve kesim yapıldığı alanda geniş açıdan görüntü alma özelliğine sahip, çözünürlüğü yüksek ve en az bir ay kayıt yapabilen görüntüleme sistemleri kurulacak.

HER KESİMHANEDE ZORUNLU OLACAK

Kesimhanelerde; hayvana aşırı basınç uygulamayan, zemini kaygan olmayan, sessiz çalışan, ani hareket etmeyen, hayvanlara zarar verebilecek keskin kenarları olmayan uygun konumlandırılmış sabitleme ekipmanının bulundurulması da zorunlu olacak.

Ayrıca kesilen kanatlı hayvan sayısının takibinin yapılacağı bir sistem de kurulacak.

HİJYEN DENETLENECEK

Hazırlanan taslağın gerekçesinde, günümüz teknolojilerinden yararlanarak daha etkin ve verimli bir izlenebilirlik sağlanması, hayvanların kesimi esnasında kullanılan ekipmanın hayvanlara acı vermemesi, kesimhanelerde hijyen ve personel hareketlerinin izlenebilmesinin amaçlandığı belirtildi.

ÇİFTLİKTEN ÇATALA HER AŞAMA İZLENECEK

Gerekçede “Yapılması planlanan düzenleme ile çiftlikten çatala hayvansal gıdanın izlenebilirliğinin sağlanması ve üretim aşamalarının mevzuat çerçevesinde yapılması hedeflenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: TGRT

