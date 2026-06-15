PESİAD, 2025-2026 Etkinlik Sezonunu Onur Kurulu Toplantısıyla Kapattı

PESİAD (Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği), 2025-2026 Etkinlik Sezonunu yoğun bir katılımla gerçekleşen olan onur kurulu toplantısıyla kapattı. Kaymakam Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de katıldığı yerel yönetimler ile iş dünyası temsilcilerini buluşturan toplantıda Pendik’in ekonomik gelişimi, yatırım olanakları ve iş dünyasının beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

13 Haziran Cumartesi günü, PESİAD Lokalinde gerçekleşen toplantıya Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Battal, onur kurulu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Çalışma Sezonu Değerlendirme Toplantısının açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt BATTAL, sezon boyunca hayata geçirilen faaliyetleri, yürütülen projeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Cüneyt Battal konuşmasını, “Dönem boyunca çalışmalarımıza katkı sunan tüm paydaşlarımıza, desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Onur Kurulumuza ve PESİAD Ailemizin kıymetli üyelerine teşekkür ediyor; yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”sözleriyle tamamladı.

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Programın devamında protokol üyeleri, kurumlar arasında geliştirilebilecek ortak projeler, iş birliği alanları ve bölgemizin geleceğine yönelik değerlendirmelerini paylaşırken; Onur Kurulu Üyeleri de tecrübeleri ve önerilerini aktardılar.

Gerçekleşen geniş katılımlı toplantıda, Pendik’in yerel dinamikleri, bölgedeki ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ve iş dünyasının talepleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. İlçedeki ekonomik gelişmelerin ve yürütülen projelerin de ele alındığı onur kurulunda, kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

oplantı, değerlendirmelerin ardından protokol üyeleri tarafından PESİAD ailesine yeni katılan üyelere üyelik beratlarının takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Başkan Ahmet Cin, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, ilçenin kalkınmasına katkı sunan sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, nazik ev sahiplikleri için PESİAD yönetimine teşekkür etti.