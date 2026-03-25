Pendik'te otopark kavgası kanlı bitti: Kızının gözü önünde öldürüldü!

Olay, 23 Mart saat 20.15 sıralarında İstanbul Pendik'in Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Hüseyin Teke, kalbinden vurularak hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Pendik'te komşular arasında çıkan otopark tartışması kanlı bitti. Bina sakini Hüseyin Teke (44), araç parkı nedeniyle tartıştığı oto galeri işletmecisi S.B. (41) tarafından 11 yaşındaki kızının gözü önünde vurularak öldürüldü.

TARTIŞMA TELEFONDA BAŞLADI

Olay, 23 Mart saat 20.15 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto galeri işletmecisi S.B., iş yerinde yer kalmayınca galerideki araçlarını ikamet ettiği binanın otoparkına park etti.

Akşam saatlerinde evine gelen Hüseyin Teke, aracını koyacak yer bulamayınca S.B.'yi telefonla aradı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

KAVGA SOKAKTA BÜYÜDÜ

Telefon tartışmasının ardından bina önünde karşı karşıya gelen taraflar arasında çıkan gerginlik kavgaya dönüştü. Bu sırada S.B., yanında bulunan silahla Hüseyin Teke'ye ateş etti.

KIZININ YANINDA VURULDU

Kurşunların hedefi olan Teke, kanlar içinde kalmasına rağmen saldırganın elindeki silahı almak için mücadele etti. Ancak arbede sırasında silahın ikinci kez ateş almasıyla kalbinden vurularak yere yığıldı.

Olay anında Teke'nin 11 yaşındaki kızının da yanında olduğu öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Teke, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli S.B.'nin ise arbede sırasında hafif yaralandığı belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, yaşanan cinayet mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

"ENİŞTEM OTOPARK KONUSUNU KONUŞMAK İÇİN ARADI"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Hüseyin Teke'nin kayınbiraderi Hasan Can Taşçı, "Çok dramatik bir olay. Eniştem, abim otopark kavgası yüzünden öldürüldü. Eniştem evine geliyor, galerici Seyfettin B.'yi otoparktaki arabalar için arıyor. 'Otopark mevzusunu ne yapacağız, arabaları ne zaman çekeceğiz. Bir şey yapalım' diyor. Seyfettin, 'Sen beni bu konudan dolayı arayamazsın' diyerek bir anda fevri çıkış yapıyor. Bu insanlar birbirlerini tanıyorlar, selamlaşıyorlar, konuşuyorlar. Hiç aralarında husumet olacak bir durum da yok. Sonrasında eniştemde diyor ki 'Niye sana bir şey soramıyorum. Bu arabalar ne zaman çekilecek?' diye soruyor. Seyfettin de 'Ya sen kimsin bana bir şey sormazsın' diyor. Sonrasında ne oluyorsa eniştem kapının önüne çıkıyor. Eşine çocuklarına kapıyı açmayın, 'Biz tartışacağız' diyor. O sırada benim 11 yaşındaki yeğenim kapının arasından bakıyor ve olayın tamamını görüyor. Sonrasında uzlaşı sağlanacakken silahlar patlıyor" diye konuştu.

"KALBİNDEN VE KOLLARINDAN VURULDU"

Eniştesinin eve dönerken arkasından vurulduğunu belirten Taşçı, "Eniştem dönüp silahı tutmaya çalışıyor, o arada silah tekrar ateşlenince Seyfettin B. ayağından vuruluyor. Sonra arbede sonucunda eniştem kalbinden 2 kurşun ve kollarından vuruluyor. Ablam bize ulaştı. Önce 112'yi aradı sonra bize haber verdi. Eniştemin ağzından kanlar geliyor. Sonra ablam öldüğünü düşünüyor zaten. Biz hemen geldik. Sonra hastaneye gidince ölüm haberini aldık. Evliydi 2 çocuğu vardı. Bir tanesi 11, biri 4 buçuk yaşında. Perişan oldular. Yetim kaldılar. Sonuna kadar adalete güveniyoruz. Adaletten yanayız. Çünkü biz maganda değiliz. Çocuğunun gözünün önünde oluyor ve çocuğunun orada 'Seyfettin abi bütün otopark senin olsaydı da babamı niye vurdun' diye sitemi oluyor. Seyfettin'in babası Yakup amca gelip hüngür hüngür ağlıyor. Annesi, 'oğlum yapma' diye bağırıyor. Bir insanın neden canına kastedilir. Acımız çok büyük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com

