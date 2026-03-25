Türkiye U18 milli takımın Cebelitarık'ı 7-0 yendiği maçta attığı 2 gol ve oynadığı futbol ile futbol severlerin dikkatini çekmeye başaran Almanya'da yetişen Thierry Karadeniz futbol severler tarafından "Thierry Karadeniz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, Türk mü, hangi takımda oynuyor?" diye araştırılmaya başlandı işte Thierry Karadeniz futbol kariyeri ve biyografisi.

THİERRY KARADENİZ KİMDİR, FUTBOL KARIYERİ NEDİR?

Almanya’da doğup büyüyen Karadeniz, Afrikalı bir anne ile Türk bir babanın çocuğu olarak karma bir kültürel mirasa sahiptir. Babasının Türk olması sayesinde Türk vatandaşlığına da sahiptir ve milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanmıştır. Kısa süre önce Türkiye U18 Milli Takımı formasıyla çıktığı ilk maçta Cebelitarık U18’e karşı 7 dakikada 2 gol atarak büyük bir çıkış yakalamış ve adını geniş kitlelere duyurmuştur. Hızlı, teknik kapasitesi yüksek, fiziksel olarak güçlü ve her iki kanatta da oynayabilen çok yönlü bir hücum oyuncusudur. Stil olarak bazı yorumcular tarafından Kylian Mbappé’ye benzetilmektedir. Henüz çok genç olmasına rağmen Avrupa kulüplerinin radarına girmiş, gelecek vadeden bir “wonderkid” olarak gösterilmektedir.

THİERRY KARADENİZ KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Thierry Karadeniz, 22 Haziran 2008 tarihinde Almanya’da dünyaya gelmiştir. 2026 yılı Mart ayı itibarıyla 17 yaşındadır (18 yaşına girmesine birkaç ay kalmıştır). Doğum yeri Almanya’dır, ancak aslen Türk kökenlidir. Babası Türk vatandaşıdır, annesi ise Orta Afrika Cumhuriyeti kökenlidir. Bu nedenle hem Türk hem de Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşlığına sahiptir. Futbol eğitimini tamamen Almanya’da almış, Köln bölgesindeki altyapılarda yetişmiştir. Almanya doğumlu olmasına rağmen milli takım seçiminde Türkiye’yi tercih etmesi, Türk futbol camiasında büyük heyecan yaratmıştır.

Haberin Devamı

THİERRY KARADENİZ TÜRK MÜ?

Evet, Türk’tür. Babası Türk olduğu için Türk vatandaşlığına sahiptir ve Türkiye Milli Takımı forması giymektedir. Transfermarkt gibi resmi kaynaklarda da vatandaşlığı “Türkiye” olarak kayıtlıdır. Annenin Orta Afrikalı olması nedeniyle çift vatandaşlığı bulunmakla birlikte, futbol kariyerini ve milli takım tercihini Türkiye yönünde şekillendirmiştir. Bu durum, birçok Türk gurbetçi futbolcu örneğinde olduğu gibi, Türk futboluna yeni bir yetenek kazandırmıştır.

HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Thierry Karadeniz, şu anda 1. FC Köln (FC Köln) kulübünün U19 takımında forma giymektedir. 2025 yazından itibaren Köln U19 kadrosunda yer almaktadır. Daha önce Köln’ün alt kategorilerinde (U17 vb.) de oynamış ve hızlı bir yükseliş göstermiştir. Bu sezon U19 takımıyla toplam 19 maça çıkmış, 2 gol kaydetmiştir. Sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona ermektedir ve kontratını uzatmayacağı yönünde işaretler vardır. Sezon sonunda serbest kalma ihtimali nedeniyle Almanya, İtalya ve Hollanda’dan birçok kulüp kendisini yakından takip etmektedir. Profesyonel A takımına yükselme sürecinde olduğu ve yaz transfer döneminde önemli bir adım atabileceği konuşulmaktadır.

FUTBOL HAYARTI VE KARİYERİ

1.79 metre boyunda, sağ ve sol kanatta etkili, hücumun farklı bölgelerinde oynayabilen, hızlı ve teknik bir kanat oyuncusu olan Thierry Karadeniz, Türkiye U18’de gösterdiği performansla A Milli Takım havuzuna girmeye aday gösterilmektedir. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen Avrupa’nın önemli altyapılarından birinde yetişmesi ve milli formayla hemen goller atması, onu Türk futbolunun gelecekteki yıldız adayları arasına sokmuştur. Köln’den ayrılma ihtimali yüksek olduğu için Süper Lig takımlarının da ilgi göstermesi beklenmektedir.

Kısaca: 17 yaşındaki Türk asıllı (babası Türk), Almanya doğumlu, Afrikalı anneli sol kanat oyuncusu Thierry Karadeniz, şu anda Köln U19’da oynuyor ve Türkiye U18 Milli Takımı’nın yeni parlayan yıldızıdır. Gelecek yıllarda adından çok daha fazla söz ettirmesi beklenen yetenekli bir genç futbolcudur.

Kaynak:Haber Merkezi