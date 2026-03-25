  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  Kütahya'da şap alarmı: Tam 15 köy karantina altına alındı!

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde şap hastalığı görülmesinin ardından Domaniç Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından 15 köy karantinaya alındı...

Yayınlanma:

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Kırık köyünde görülen şap hastalığı, ekipleri de harekete geçirdi.

Domaniç Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınan tedbirler kapsamında, bölgede hayvan alım-satımı ile hayvanların meraya çıkarılması geçici olarak yasaklandı. Konuyla ilgili açıklamada, yasaklara uymayanlar hakkında 5996 sayılı Kanun çerçevesinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

15 KÖY İÇİN KARAR VERİLDİ

Kırık, Aksu, Berçin, Çiftlik, Bükerler, Küçükköy, Çokköy, Çamlıca, Çarşamba, Karaköy, Güney, Kozcağız, Muhacırlar, Fındıcak ve Seydikuz köylerinin şap hastalığı sebebiyle karantinaya alındığı belirtildi.
Müdürlük yetkililer, halkın bilgilendirilmesi amacıyla camilerden anonslar yapılacağını ve vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri gerektiğini vurguladılar.

TÜİK en çok konulan bebek isimlerini açıkladı: İşte, 2025 yılının en trend isimleri...TÜİK en çok konulan bebek isimlerini açıkladı: İşte, 2025 yılının en trend isimleri...

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli aşama: Yeni kurulda yer alacak birimler belli oldu!Terörsüz Türkiye sürecinde önemli aşama: Yeni kurulda yer alacak birimler belli oldu!

Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj var!Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj var!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Pendik'te otopark kavgası kanlı bitti: Kızının gözü önünde öldürüldü
Pendik'te otopark kavgası kanlı bitti: Kızının gözü önünde öldürüldü
Sevgilisinden hamile kaldığı bebeğini böyle öldürttü: İster göm ister çöpe at!
Sevgilisinden hamile kaldığı bebeğini böyle öldürttü: İster göm ister çöpe at!
Samsun'da akıl almaz cinayet: Eşini dışarı çıkarıp önce baldızını sonra kendini vurdu!
Samsun'da akıl almaz cinayet: Eşini dışarı çıkarıp önce baldızını sonra kendini vurdu!
Mezarlıkta kanlı pusu: Boşanma aşamasındaki eşini anne ve babasının mezarı başında av tüfeğiyle vurdu!
Mezarlıkta kanlı pusu: Boşanma aşamasındaki eşini anne ve babasının mezarı başında av tüfeğiyle vurdu!
Cezaevinden bayram izniyle çıkan hükümlü, akrabasının boğazını kesti!
Cezaevinden bayram izniyle çıkan hükümlü, akrabasının boğazını kesti!
Bayram sabahı Antalya'dan kahreden haber! Yangın faciasında 5'i çocuk 6 ölü
Bayram sabahı Antalya'dan kahreden haber! Yangın faciasında 5'i çocuk 6 ölü
Bayramda ceza yemek istemeyenler dikkat! Sabit radar noktaları ve yeni ceza limitleri belli oldu
Bayramda ceza yemek istemeyenler dikkat! Sabit radar noktaları ve yeni ceza limitleri belli oldu