Pendikspor'un Yeni Başkanı Adem Zafer Torun Oldu:"Başarı için çok çalışacağız"

13 Haziran 2025 tarihinde, önceki başkan Murat Özdemir görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından 17 Haziran 2025’te gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında önemli kararlar alındı. Pendikspor Futbol A.Ş. hisselerinin %95’ini elinde bulunduran, aynı zamanda önceki dönem başkanlık görevini yürütmüş olan Mahmut Türkoğlu, yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı.

Aynı gün alınan kararla, önceki yönetimde Başkan Yardımcısı görevini yürüten Adem Zafer Torun, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

"BAŞARI İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Kulüp başkanlık görevine getirilen Adem Zafer Torun, haber sitemize yaptığı açıklama ile, daha önce kulüpte çok önemli görevlerde bulunduğunu kulübün işleyişini ve yapısını çok iyi bildiğini yeni sezon öncesi hiç vakit geçirmeden kolları sıvayarak çalışmalara başladıklarını belirterek, takımın tesislerde çalışmalara başladığını yeni bir yapılanma ile yeni takviyelerle Bolu'da yapılacak olan kamp ile beraber lige tam hazır olacaklarını ve başarılı bir sezon geçireceklerini belirtti.