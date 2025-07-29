Pendikspor’da Transfer üzerine Transfer!

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Pendikspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak üç önemli ismi kadrosuna kattı. Hem genç yeteneklere yatırım yapan hem de tecrübeli isimlerle kadro derinliğini artırmayı amaçlayan Pendikspor, 2024-2025 sezonu için iddialı bir kadro oluşturuyor.

Enis Safin, Pendikspor’da

Pendikspor’un yeni sezon öncesi 10. transferi, Avusturya’nın LASK Linz takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Enis Safin oldu. Avrupafutbolunda önemli deneyimler elde eden Avusturya doğumlu Türk oyuncu, Pendikspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Pendikspor’umuz, LASK Linz’den Enis Safin ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Enis!” ifadeleri yer aldı. Transfer, gençleştirme politikası çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Safin’in orta sahadaki rekabeti de artırması bekleniyor. Taraftarlar ise bu genç oyuncuya büyük ilgi gösteriyor.

Rogerio Thuram Geri Döndü

Kırmızı-beyazlı ekip, eski golcüsünü yeniden kadrosuna kattı. Brezilyalı forvet Rogerio Thuram, Pendikspor ile yeniden sözleşme imzalayarak takıma geri döndü. Geçtiğimiz sezon Iğdır FK’da forma giyen ve 34 yaşındaki tecrübeli golcü, Pendikspor’un Süper Lig’e yükseldiği sezonda attığı kritik gollerle büyük katkı sağlamıştı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, “Hoş geldin Rogerio Thuram! Pendikspor’umuz, Rogerio Thuram ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Thuram!” denildi.

Savunmada Vinko Soldo

Pendikspor, savunma hattını da güçlendirmeyi sürdürüyor. Son olarak, Hırvat stoper Vinko Soldo ile anlaşmaya varan kulüp, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki sol ayaklı savunmacı, Bosna Hersek’in Sarajevo takımından bonservissiz olarak transfer edildi.

Transfer duyurusunda, “Hoş geldin Vinko Soldo! Pendikspor’umuz, Sarajevo’dan Vinko Soldo ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Vinko!” ifadeleri kullanıldı.

Berkay Sülüngöz Takımda Kaldı

Öte yandan daha önce kulüpten ayrıldığı açıklanan stoper Berkay Sülüngöz ile de yeniden anlaşma sağlandı. Pendikspor yönetimi, tecrübeli oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalayarak savunma hattındaki alternatiflerini güçlendirdi.

Yeni Sezona Güçlü Başlangıç Hedefi

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Pendikspor, yaptığı takviyelerle Süper Lig hedefini sürdürdüğünün altını çiziyor. Genç yetenekler ve tecrübeli isimlerin bir araya geldiği yeni kadro yapılanması, teknik heyet ve taraftarlar nezdinde büyük heyecan yaratmış durumda.

Kırmızı-beyazlı ekip, sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdürürken, yeni transferlerin kısa sürede takıma adapte olması bekleniyor.