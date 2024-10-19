Pendikspor'da görev değişimi! Başkanlık görevinden istifa eden Mahmut Türkoğlu'nun yerine Murat Özdemir getirildi

Yeni Başkan Murat Özdemir basın mensuplarıyla geniş katılımlı toplantı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Özdemir önceki başkan ve tüm yönetimine teşekkür ederek hedeflerinin Pendiksporu 1.Lige çıkarttıktan sonra Süper Lige çıkıp şampiyon olma arzusunda olduklarını söyledi.

''PENDKSPOR'U TEKRAR SÜPER LİGE ÇIKARTACAĞIZ''

Pendiskpor Başkanı Murat Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi;''

"Pendiksporumuzun yeni bir oluşuma gittiğinin hepiniz farkındasınız. Bundan önceki yönetim kurulu başkanımız olsun, teknik ekibi olsun geçmişte bize yaşattıkları güzel günler için sonsuz teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte Pendik ve Pendikspor'umuzla ilgili güzel şeyleri yapmayı hedefliyoruz. Özellikle Belediye Başkanımıza ve A.Ş tarafına bize bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Hep beraber Pendiksporumuzu Pendik ilçemizin daha iyi yerlere İstanbul'da bir marka olması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunu da tabi ki tek başımıza değil siz değerli basın mensuplarıyla Pendik camiamızla gerçekleştireceğiz.

GEÇMİŞE SÜNGER ÇEKİYORUZ,

HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

1950 yılında kurulan bir kulübümüz var ve ciddi bir camiaya sahip bunu da artık 1. Ligde hedefimiz olan Süper Lig'de görmek istiyoruz. Biz hepimiz bir olursak çok güçlü oluruz ve her yerde gerçekten sesimizi duyururuz. Bize geçen yıl Süper Lig'de yapılan hakemlere canlı yayınlarda verilen basit kararlardan dolayı Süper Lig'i kaçırıp 1. Lige geri geldik. Bunun yanı sıra eksilerimizi de gördük. İnşallah bütün bunları telafi edip Süper Lig'de yine tekrar buluşmayı arzu ediyoruz. Süper Lig'i özledik onun için çalışacağız. Yeni oluşu ve yeni teknik ekibimize çok güveniyoruz. ''dedi.