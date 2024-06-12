Pendikspor takımı Süper Lig'e çıkaran Osman Özköylü ile yeniden anlaştı

Süper Lig’e veda edilmesi sonrasında teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolları ayıran Pendikspor yönetimi teknik direktörlük görevine yeniden Osman Özköylü'yü getirdi. Daha önce Pendikspor'da görev yapan Osman Özköylü, takımı iki yıl üst üste şampiyon yaparak Süper Lig’e çıkarmıştı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ İLE YOLLAR AYRILDI

Pendikspor’u iki yıl üst üste şampiyon yapmasına rağmen alınan kötü sonuçlar neticesinde Süper Lig’in 8. haftasında, Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollarını ayıran Pendikspor Futbol A.Ş. Yönetimi; Pendikspor’u 1. Lig’e düşüren İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırarak, Osman Özköylü ile yeniden anlaştı.

PENDİKSPOR OSMAN ÖZKÖYLÜ İLE YENİDEN ANLAŞTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor'a Hoş Geldin Osman Özköylü! Kulübümüzde teknik direktörlük görevine Sayın Osman Özköylü hocamız getirilmiştir. Osman Özköylü'ye ''hoş geldin'' diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.