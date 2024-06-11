Pendikspor kulübü derneği başkanı yeniden Atakan Yüce oldu

Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için bu hafta çoğunluk aramadan Atatürk kültür merkezinde yapılan olağan üstü seçimli kongresinde tek aday olarak giren Atakan Yüce seçilerek yeniden Pendikspor kulübü derneği başkanı oldu.
yeniden yapılanBaşka bir adayın gösterilmediği kongrede Atakan Yüce, yeniden dernek başkanlığına seçildi.
Divan başkanlığını Bülent Aydın’ın yaptığı genel kurula Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katılarak birer konuşma yaptılar.
Genel kuruldan sonra mikrofona davet edilen Atakan Yüce de bir teşekkür konuşması yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Gün toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Yeni Yönetim Kurulu Şu İsimlerden Oluştu;
BAŞKAN: ATAKAN YÜCE
DENİZ AKTÜRK
SÜLEYMAN TURAN
FAHRETTİN KARAKURT
YASİN KADIOĞLU
MUHARREM KIR
MURAT ÖZDEMİR
AYTAÇ ODABAŞ
RECEP YEŞİLYURT
ÖZCAN ÖFEKLER
ALİ, ASLANKILIÇ
SİRVET KÜÇÜKAKYÜZ
YUNUS ŞAHİN
SERKAN ÖZER
İSMAİL'İN KENDİSİ
EMRE AYDIN
CÜNEYT BATTAL
ERHAN ASLANALP
AHMET ÇAKIROĞLU
ERDEM YAĞCI
YEDEKLER
YAVUZ YILDIRIM
NAİL CİVELEK
MUSA KALKUZ
BÜLENT AKSU
CEMİL BOZKURT
МЕНМЕT AKBULUT
ERSAN KARABULUT
MUAMMER LAYİÇ
ERCAN ÇİLDEN
DENETİM KURULU
SAMET ÖZER
HÜSEYİN TOPÇU
ABDULLAH KARAKIŞ
BURHANETTİN YAMAN
FATİH TUĞLU
CÜNEYT ŞALLI
FUAT YARBUĞ
DİSİPLİN KURULU
BÜLENT AYDIN
ÖZCAN ZORLU
M.ZAHİT KIROĞLU
EYÜP ÇAKMAK BÖBÜRÜM
KAYNAK: Bölge Gündem Haber