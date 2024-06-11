Pendikspor kulübü derneği başkanı yeniden Atakan Yüce oldu

Pendikspor Kulübü Derneği’nin olağan seçimli genel kurul toplantısı 11 Haziran 2024 Salı günü Pendik protokolünün katılımı ile Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirild

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Pendikspor kulübü derneği başkanı yeniden Atakan Yüce oldu

Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için bu hafta çoğunluk aramadan Atatürk kültür merkezinde yapılan olağan üstü seçimli kongresinde tek aday olarak giren Atakan Yüce seçilerek yeniden Pendikspor kulübü derneği başkanı oldu.

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yeniden yapılanBaşka bir adayın gösterilmediği kongrede Atakan Yüce, yeniden dernek başkanlığına seçildi.

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Divan başkanlığını Bülent Aydın’ın yaptığı genel kurula Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katılarak birer konuşma yaptılar.

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Genel kuruldan sonra mikrofona davet edilen Atakan Yüce de bir teşekkür konuşması yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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Gün toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Yeni Yönetim Kurulu Şu İsimlerden Oluştu;

BAŞKAN: ATAKAN YÜCE

DENİZ AKTÜRK

SÜLEYMAN TURAN

FAHRETTİN KARAKURT

YASİN KADIOĞLU

MUHARREM KIR

MURAT ÖZDEMİR

AYTAÇ ODABAŞ

RECEP YEŞİLYURT

ÖZCAN ÖFEKLER

ALİ, ASLANKILIÇ

SİRVET KÜÇÜKAKYÜZ

YUNUS ŞAHİN

SERKAN ÖZER

İSMAİL'İN KENDİSİ

EMRE AYDIN

CÜNEYT BATTAL

ERHAN ASLANALP

AHMET ÇAKIROĞLU

ERDEM YAĞCI

YEDEKLER

YAVUZ YILDIRIM

NAİL CİVELEK

MUSA KALKUZ

BÜLENT AKSU

CEMİL BOZKURT

МЕНМЕT AKBULUT

ERSAN KARABULUT

MUAMMER LAYİÇ

ERCAN ÇİLDEN

DENETİM KURULU

SAMET ÖZER

HÜSEYİN TOPÇU

ABDULLAH KARAKIŞ

BURHANETTİN YAMAN

FATİH TUĞLU

CÜNEYT ŞALLI

FUAT YARBUĞ

DİSİPLİN KURULU

BÜLENT AYDIN

ÖZCAN ZORLU

M.ZAHİT KIROĞLU

EYÜP ÇAKMAK BÖBÜRÜM

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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