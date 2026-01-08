Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapısı İlk Yarıya Damga Vurdu

Pendikspor Futbol A.Ş. altyapı akademisi, farklı yaş gruplarında ortaya koyduğu oyun anlayışı, mücadeleci kimliği ve istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kulüp bünyesinde sürdürülen altyapı yapılanmasının meyvelerini vermeye başladığı bu sezon, genç yeteneklerin sahadaki performansına da net bir şekilde yansıdı.

Altyapı takımlarının gruplarında üst sıralarda yer alması, Pendikspor’un geleceğine yönelik umutları artırırken, kulüp yönetimi ve teknik ekip tarafından sürdürülen planlı çalışmaların ne denli doğru olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Antrenörler ve kulüp yöneticileri, altyapıdan profesyonel seviyeye oyuncu kazandırma hedefi doğrultusunda genç futbolcuların hem sportif hem de eğitim anlamında büyük bir gelişim kaydettiğini ifade ediyor. Bu doğrultuda bu sezon ilk yarı tamamlanmadan U-19 yaş grubunda kırmızı beyazlı formayı terleten yaklaşık 15 yetenekli genç oyuncunun profesyonel düzeyde 2.lig ve 3.lig takımlarına deneyim ve tecrübe kazanmaları anlamında kiralık olarak gönderilmeleri de önemli bir gelişme olarak nitelendirildi.

Kulüp yetkilileri, birden fazla yaş grubunda Türkiye Şampiyonalarına katılma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, alınan bu sonuçların tesadüf olmadığının altını çizdi.

U-17 Ligde Zirve Takibinde

Pendikspor Futbol A.Ş. U-17 takımı, ligin ilk yarısında gösterdiği istikrarlı performansla adından söz ettirdi. Son iki haftaya kadar grubunda liderliğini sürdüren kırmızı-beyazlılar, yaşanan şanssız puan kayıplarına rağmen 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 30 puan topladı ve ilk yarıyı averajla 2. sırada tamamladı.

U-16 Takımı Mücadele Gücüyle Öne Çıktı

Pendikspor Futbol A.Ş. U-16 takımı ise 14 maçta elde ettiği 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 27 puanla ligin ilk yarısını 3. sırada bitirdi. Sahaya yansıttığı mücadeleci oyunla ligin en istikrarlı ekiplerinden biri olduğunu kanıtladı.

U-15 Zirve Yarışında

Pendikspor Futbol A.Ş. U-15 takımı da başarılı grafiğini sürdürdü. İlk yarıda oynadığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 31 puan toplayan gençler, ligi 2. sırada tamamlayarak şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından biri oldu.

Pendikspor Futbol A.Ş. altyapı takımlarının ortaya koyduğu bu tablo, kulübün genç yetenek yetiştirme vizyonunun doğru yolda ilerlediğini bir kez daha gözler önüne sererken, kırmızı-beyazlı camiada geleceğe dair umutları da artırdı.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Spor