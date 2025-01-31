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Pendikspor 2 Bomba Transferle Gücüne Güç Kattı!

Pendikspor 2 Bomba Transferle gücüne güç kattı: Play off hedefiyle transfer çalışmalarını sürdüren Siltaş Yapı Pendikspor, iki yeni forvetle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Pendikspor 2 Bomba Transferle Gücüne Güç Kattı!
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Pendikspor 2 Bomba Transferle gücüne güç kattı: Play off hedefiyle transfer çalışmalarını sürdüren Siltaş Yapı Pendikspor, iki yeni forvetle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Tecrübeli forvet oyuncuları Mustafa Pektemek ve Adam Mulele Lomboto’yu renklerini bağlayan Pendikspor, bu yeni transferlerle hücum gücünü ikiye katladı.

Pendikspor 2 Bomba Transferle Gücüne Güç Kattı!

Pendikspor, bir dönem Beşiktaş forması giyen Sakaryaspor futbolcusu Mustafa Pektemek ile sezon sonuna kadar anlaşırken; Almanya’nın Hoffenheim kulübü altyapı takımında forma giyen Adam Mulele Lomboto ile de 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Mustafa Pektemek’in transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada;

“Mustafa Pektemek, Siltaş Yapı Pendikspor’umuzda!

Siltaş Yapı Pendikspor’umuz, Mustafa Pektemek’i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Ailemize hoş geldin Mustafa Pektemek!” ifadeleri yer aldı.

Pendikspor 2 Bomba Transferle Gücüne Güç Kattı!

Aynı şekilde Adam Mulele Lomboto’nun transferiyle ilgili de kulüpten yapılan paylaşımda;

“Adam Mulele Lomboto, Siltaş Yapı Pendikspor’umuzda!

Siltaş Yapı Pendikspor’umuz, Adam Mulele Lomboto’yu 2025-2026 sezonunun sonuna kadar renklerine bağladı.

Pendikspor 2 Bomba Transferle Gücüne Güç Kattı!

Ailemize hoş geldin Adam Mulele Lomboto!” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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