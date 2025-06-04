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Pendik MHP'den gövde gösterisi: Üç Hilal, Bin Yeni Üye, Tek İstikamet: Güçlü Türkiye!

Kerim Kaya Başkanlığında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pendik İlçe Başkanlığı, ‘Üç Hilal'in Işığında Kutlu Yürüyüş, Güçlü Türkiye’ temalı etkinliğe bin yeni üyenin katıldığı ve yoğun katılım olduğu görkemli etkinlikle gövde gösterisi yaptı.

Pendik MHP'den gövde gösterisi: Üç Hilal, Bin Yeni Üye, Tek İstikamet: Güçlü Türkiye!
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The Green Park Hotel'de gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde 1.000 yeni üye için rozet takma töreni ve ardından Ali Kınık’ın sahne aldığı bir konser programı da gerçekleştirildi.

PENDİK MHP'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Yoğun ilginin olduğu ve baştan sona coşkulu bir atmosferin yaşandığı programın protokolünde; MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, MYK Üyesi Tamer Çakıroğlu, İl Teşkilat Başkanı Yaşar Kaba, Bölge Başkanı Hakan Aslan, İl Yöneticileri, İlçe Yöneticileri, Pendik Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Başkanları ve parti üyelerinin yanı sıra Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sivil toplum örgütü temsilcileri yer aldılar.

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BİN YENİ ÜYE PARTİYE KATILDI

Program şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından; Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in konuşmaları ile devam etti.

Konuşmalarda, MHP'nin Türk milletinin geleceği için verdiği mücadelenin önemi vurgulanırken, yeni üyelerin bu kutlu yürüyüşe kattığı güce dikkat çekildi.
Rozet takma töreninin ardından Sanatçı Ali Kınık sahne aldı. Coşkulu atmosfer hız kesmeksizin bu bölümde de sürdü.

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MHP Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya, etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede; "Üç Hilal'in Işığında Kutlu Yürüyüş, Güçlü Türkiye programı, hem MHP'nin büyüyen gücünü gösterdi hem de partiye gönül verenlerin coşkusunu zirveye taşıdı” dedi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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