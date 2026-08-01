''Hakkımı arayacağım!...'' dedi: Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım neden mahkemelik oldu?

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a, kendisine ait locanın hukuki dayanak olmadan feshedilmesi nedeniyle dava açtı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eski yönetici Acun Ilıcalı'nın locası hakkında bir karar almıştı. Hakkını arayacağını açıklayan Ilıcalı, hamlesini yaptı ve Yıldırım hakkında dava dilekçesi verdi. İşte detaylar...

Ilıcalı, daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, loca sözleşmesinin haksız bir şekilde iptal edildiğini belirterek, kulübe destek amacıyla ödeme yaptığını ifade etmişti.

Fenerbahçe'de loca tartışması mahkemeye taşındı. Eski Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kendisine ait locanın iptal edilmesi üzerine harekete geçti.

ACUN ILICALI AZİZ YILDIRIM'A DAVA AÇTI

Sözcü'de yer alan habere göre: Acun Ilıcalı, ücretini daha önce ödediği loca sözleşmesinin herhangi bir hukuki dayanak olmadan feshedildiği gerekçesiyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a dava açtı.

Ilıcalı'nın dava dilekçesini mahkemeye sunduğu aktarıldı.

TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Acun Ilıcalı, loca iptalinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki göstermişti. Ilıcalı, kulübe destek amacıyla daha önceden ödeme yaptığını belirterek sözleşmesinin hukuki dayanak olmadan feshedildiğini ifade etmişti.

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İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklaması:

“Başkanlığı biter bitmez locasının parasını ödemeyip bırakan ve 7 yıl boyunca stadımıza uğramayanlardan, birlik ve beraberlik yalanıyla başlayan başkanlık döneminde ilginç bir icat! O dönem kulübüme destek olmak amacıyla çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi. Divan toplantısında loca peşinde koşan birini daha dün gibi hatırlıyorum. Aynı kişinin gücü eline geçirdiği ilk anda, şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler yapması belki kendisine yakışabilir ama oturduğu koltuğun Fenerbahçe Başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor. Bundan sonraki ilk hedefim, kanuni haklarımı kullanarak kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve kulübümüzü hukuk çerçevesinde yönetmesini sağlamak olacaktır.”

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