Aydın'da orman yangınları 'Dur durak' bilmiyor: 3. günde de ekiplerin müdahalesi sürüyor

Son dakika...Aydın'ın Çine ilçesinde 3 gündür devam eden yangına müdahale ediliyor. Bölgede 30 ev yangın nedeniyle boşaltmıştı. Alevlerle mücadele gece saatlerinde de devam etti. Susurluk'ta çıkan yangına da 2. gününde müdahale devam ediyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ormanlarda çıkan yangınlarla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Gömeç, Fethiye ve Alanya yangınları ekiplerin canhıraş mücadelesi ile söndürülmüştü. Aydın'da da alevlerle mücadele gece saatlerinde dahi devam etti. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale de ikinci gününde devam ediyor. İşte detaylar...

ÇİNE'DE 3. GÜN

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda 30 Temmuz'da başlayan yangına havadan ve karadan müdahale 3. gününde sürüyor.

Kavşıt mevkisindeki ormanlık alanda devam eden yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.

30 EV TAHLİYE EDİLDİ

Günün aydınlanmasıyla alanda ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler gönderildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangının etkin olduğu tepe noktasında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ormanlık alanda 30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

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550 KİŞİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaklaşık 550 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. 32'si sivil, 9'u kamu görevlisi olmak üzere toplamda 41 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu, içlerinde 4 kişinin orta derece sağlık problemi olduğu açıklandı.

Ayrıca, 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.

SUSURLUK'TA YANGIN 2. GÜNÜNDE

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.

Susurluk'taki yangın bölgesini ziyaret eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Yıldız Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gömeç ilçesindeki yangın bölgesinde de soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yangının yaklaşık 400-450 hektarlık alanda etkili olduğu bildirildi.

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