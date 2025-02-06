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  3. Pendik kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Cin'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Pendik kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Cin'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Pendik kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Cin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak Pendikspr forması hediye ettiler

Pendik kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Cin'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret
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Belediye Başkanı Ahmet Cin, ziyarete ilişkin paylaşımında, "Pendik Kaymakamımız Mehmet Yıldız ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği için kendisine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Pendik kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Cin'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu^'na ziyaret

Kaymakam Yıldız ve Başkan Cin, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na Pendikspor Forması hediye ettiler.

Pendik kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Cin'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu^'na ziyaret

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da, Kaymakam Yıldız ve Başkan Cin'e üzerinde isimlerinin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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