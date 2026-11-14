ABD'de alarm verildi, tüm uçuşlar durduruldu!

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), telsiz frekansı ve radar kesintileri nedeniyle ülke genelinde tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Ülke genelinde 10 binden fazla uçuş ertelendi, bin 700'den fazla uçuş ise iptal edildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülke genelindeki tüm uçuşların durdurulduğunu duyurdu. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, kararın tüm hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle alındığını açıkladı.

ABD'DE TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU

ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Hava Sahası Trafik Kontrol Merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu meydana geldiğini duyurdu.

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), ABD genelinde tüm uçuşların durdurulması yönünde emir vererek ülkede uçuş yasağı ilan edildiğini belirten Duffy, sorunun kaynağının araştırıldığını ifade etti.

Duffy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ABD Hava Sahası Trafik Kontrol Merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle, ABD'deki tüm havalimanları için ülke çapında bir yer durdurma emri verdi. FAA teknisyenleri sorunu araştırıyor. Bilgi elde ettikçe anında güncellemeler sağlayacağız."

'HALKIMIZ KORKMASIN, ŞU AN HAVADA OLAN YOLCULARI İNDİRECEĞİZ'

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, ülke çapında uygulanan uçuş yasağının ardından havada kalan yolculara ilişkin açıklama yaptı.

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Mullin, tüm imkanlarıyla bu sorunu çözmeye kullandıklarını söyleyen Mullin, "Halkımız korkmasın. Endişelenmelerine gerek yok. Bu bir başka 11 Eylül olayı değil. Şu an havada olan yolcuları indireceğiz. Elimizde ne varsa her şeyi bu sorunu çözmek için kullanıyoruz." şeklinde konuştu.

İç Güvenlik Bakanı Mullin, ABD'de havalimanlarına yönelik kasıtlı bir saldırı olduğuna dair herhangi bir bulgu olmadığını ifade etti. ABD'li bakan, uçuşların yeniden başlamasının biraz zaman alacağını söyledi.

10 BİNDEN FAZLA UÇUŞ ERTELENDİ, BİNLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, FAA'nın ülke genelinde uçuşları durdurma kararına ilişkin gerekli adımların atıldığı belirtildi.

Açıklamada, halihazırda havada olan United Airlines uçuşlarının devam edeceği, FAA'nın uçuşları durdurma kararı yürürlükte olduğu sürece yeni iç hat uçuşlarının gerçekleştirilmeyeceği kaydedildi.

American Airlines'dan yapılan açıklamada da halihazırda havada olan uçakların varış noktalarına doğru uçuşlarına devam edebileceği bildirildi.

Açıklamada, FAA'nın ülke genelindeki uçuşların kalkışlarını durdurma kararının ne kadar süreceğine bağlı olarak günün geri kalanında uçuş programında aksamalar yaşanmasının beklendiği aktarıldı.

Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre, Türkiye saatiyle 01.45 itibarıyla ülke genelinde 10 binden fazla uçuşta gecikme yaşanırken, binden fazla uçuş iptal edild

UÇUŞ YASAĞI SONA ERDİ

Amerikan Federal Havacılık Dairesi (FAA), ABD'de tüm ülkeyi kapsayan ve saatler süren uçuş yasağının sona erdiğini duyurdu.

11 EYLÜL'DEN BU YANA İKİNCİ YASAK

ABD'de tüm ülke genelinde uygulanan uçuş yasağının, 11 Eylül "İkiz kule" faciasından bu yana ikinci karar olarak kayıtlara geçti.

FAA, kapsamlı durdurmanın nedenini, "olağanüstü koşullar", "güvenlik endişeleri" ile "telsiz frekansı" ve "radar kesintisi" olarak belirtiyor.

Ocak 2023'te pilotlara uçuş rotalarındaki tehlikeler ve kısıtlamalar hakkında bildirim gönderen NOTAM sisteminin devre dışı kalması nedeniyle tüm iç hat uçuşlarının kalkışları durdurulmuştu.

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