YENİ Parti ilk kurultayını Ankara'da başlattı: Bahçeli'nin çelengi dikkat çekti

YENİ Parti ilk kurultayını Ankara'da başlattı: MYK listesinde kimler var? Bahçeli'nin çelengi dikkat çekti

YENİ Parti, kuruluşunun ardından ilk olağan kurultayını Ankara'da gerçekleştiriyor. Bin 202 delegenin oy kullanacağı kurultayda genel başkanlık için tek aday Özgür Özel olurken, gözler yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesine çevrildi. Özel'in eşi ve kızıyla birlikte salona giriş yaptığı kurultayda, Bahçeli'nin gönderdiği çelekteki kırmızı güller dikkat çekti.

YENİ Parti'nin 1'inci Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00 itibarıyla başladı. Yaklaşık bin 200 delegenin katılımıyla gerçekleştirilen kurultayda, genel başkanlık yarışına tek aday olarak Özgür Özel katılıyor.

EŞİ VE KIZIYLA SALONA GİRDİ

Genel Başkan Özgür Özel, saat 10.00'da eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel ile birlikte kurultay salonuna giriş yaptı. Özel'in salona girişinde "Pusulamız Millet" şarkısı çalındı.

SAAT 10.10'DA KÜRSÜYE ÇIKTI

Özgür Özel, saat 10.10 itibarıyla kürsüye çıkarak partisinin kuruluş kurultayını açtı. Kurultayda genel başkanlık seçiminin yanı sıra partinin yeni yönetim kadrosu da belirlenecek.

SEMBOL FOTOĞRAFLAR SALONA ASILDI

Kurultay salonunda dikkat çeken ayrıntılardan biri de Özgür Özel'in 21 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne düzenlenen polis baskınının ardından Meclis'e yaptığı yürüyüş sırasında çekilen fotoğraflar oldu. Söz konusu yürüyüşten iki fotoğraf, kurultay salonunun iki köşesine asıldı.

Haberin Devamı

GÖZLER YENİ MYK LİSTESİNDE

Genel başkanlık için tek aday olan Özgür Özel'in, kurultayın ardından Merkez Yönetim Kurulu kadrosunda değişikliğe gitmesi ve yeni isimlere görev vermesi bekleniyor. Partinin kuruluş sürecinin ardından gerçekleştirilen ilk olağan kurultayda, yeni yönetim kadrosunun nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

BAHÇELİ ÇELENK GÖNDERDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YENİ Parti'nin "Türkiye yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da düzenlediği 1. Olağan Kurultayı'na kutlama çelengi gönderdi. Bahçeli'nin gönderdiği çelengin üzerinde "Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı" yazarken, kırmızı gerbera, beyaz lilyum ve kırmızı güller yer aldı.

Trabzonsporlu Salah'tan kariyerinde tarihi rekor!

Muhtar köyüne imam bulmak için ilan verdi: 2 bin kişinin başvurduğu ilanın şartı dikkat çekti...

ABD'de alarm verildi, tüm uçuşlar durduruldu!