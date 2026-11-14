Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi: Dilek İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı

YENİ Parti'nin Ankara'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel, geçerli 1154 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. Özel ve eşi Didem Özel'e sarıldığı sırada duygusal anlar yaşayan Dilek İmamoğlu'nun ağladığı görüldü. Kurultayda, Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mesaj da yapay zekayla seslendirilerek salondakilere dinletildi.

CHP'nin davet edilmediği kurultaya MHP lideri Devlet Bahçeli tebrik çelengi gönderirken, Parti Meclisi'nin üye sayısı da bir dönemliğine 80'den 150'ye çıkarıldı. Partinin yeni yönetim kadrosu yarın yapılacak seçimlerle belirlenecek.

Ankara Arena'da "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla gerçekleştirilen YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı. Tek aday olarak seçime katılan Özgür Özel, kayıtlı 1202 delegeden 1157'sinin oy kullandığı seçimde 1154 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

DİVAN BAŞKANLIĞINI MURAT KARAYALÇIN YAPTI

Kurultaya eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel ile birlikte gelen Özgür Özel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yaptı. Delegelere seslenen Özel, "Ben bu salona bakınca gömlek değiştirenleri değil ateşten gömlek giyenleri, yenilgiyi kabul etmeyenleri görüyorum" ifadelerini kullandı. Kurultayın divan başkanlığına eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın seçildi. Delegelerin önerisi üzerine yapılan oylamayla göreve getirilen Karayalçın, partinin kuruluş kurultayında divan başkanlığı yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

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CHP KURULTAYA DAVET EDİLMEDİ

Kurultaya eski milletvekilleri, belediye başkanları, uluslararası siyasi kuruluşların temsilcileri, yabancı diplomatik misyonlardan yetkililer ve sivil toplum kuruluşları davet edildi.Ancak davetliler arasında CHP yer almadı. YENİ Parti yönetimi, CHP'yi davet etmeme kararına gerekçe olarak mevcut parti yönetiminin mahkeme kararıyla göreve gelmesini gösterdi.

YENİ Parti Kurultayı'nda duygusal anlar: Dilek İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı

Dilek İmamoğlu, YENİ Parti'nin Ankara'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda gözyaşlarına hakim olamadı. Genel Başkan Özgür Özel ve eşi Didem Özel'e sarıldığı sırada duygusal anlar yaşayan İmamoğlu'nun ağladığı görüldü. Kurultayda, Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mesaj da yapay zekayla seslendirilerek salondakilere dinletildi.

YENİ Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği 1. Olağan Kurultayı'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kurultay salonunda Özgür Özel ve eşi Didem Özel'in yanına gelen İmamoğlu, çiftle tokalaştığı sırada duygusal anlar yaşadı. Tokalaştıktan sonra Özel çiftçine sarılan İmamoğlu’nun ardından gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

EŞİNİN MESAJI YAPAY ZEKAYLA SESLENDİRİLDİ

Kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mesaj da yapay zeka teknolojisiyle seslendirilerek salondakilere dinletildi. YENİ Parti'nin kuruluşuna değinen ve demokratik mücadele vurgusu yapan İmamoğlu mesajında, "Boşuna çekilmiyor hiçbir acı. Her şey çok güzel olacak" sözlerine yer verdi.

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