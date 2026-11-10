Milletvekili Ahmet Şık'ın eşine askeri casusluk suçundan gözaltı! Milletvekili Ahmet Şık kimdir?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık “siyasal veya askeri casusluk” suçlamasıyla gözaltına alındı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, "siyasal veya askeri casusluk" iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yonca Şık'ın evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Şık, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

TİP'TEN AÇIKLAMA

Yonca Şık'ın gözaltına alınmasına ilişkin TİP'in sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

Açıklamada, "Başta TBMM Başkanlığı olmak üzere, tüm siyasileri ve yetkilileri, Milletvekilimiz Ahmet Şık’ın değerli eşi Yonca Şık’a yönelen bu hukuk ve ahlak dışı saldırıya karşı derhal harekete geçmeye, ülkemizin adalet ve emniyet makamlarını kendi şahsi ikballerini korumak için ayaklar altına alanları en sert biçimde uyarmaya ve durdurmaya davet ediyoruz." denildi.

AHMET ŞIK KİMDİR?

1970 yılı Adana doğumlu olan Ahmet Şık, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Şık, 1990 yılından itibaren Milliyet, Cumhuriyet, Evrensel, Yeni Yüzyıl, Birgün ve Radikal gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir ve foto muhabiri olarak çalıştı.

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27. Dönem'de İstanbul Milletvekili seçilen Ahmet Şık, 2020 yılında HDP’den istifa etti; 2021 yılında Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı.

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