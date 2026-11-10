Altın düşüşe geçti! Piyasalar ABD verilerine kilitlendi: Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?
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10 Kasım 2026 11:25
Altın fiyatları, yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesiyle birlikte önceki seansın güçlü yükselişinin ardından kısmen geri çekildi. Piyasalar, ABD'den gelecek kritik enflasyon verilerine kilitlendi.
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Önceki seans ons başına 4.150 dolar sınırına yaklaşarak güçlü bir yükseliş kaydeden altın, yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesiyle kazançlarının bir kısmını geri verdi.
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Ons altın şu sıralarda 4115 dolar seviyesinde. Küresel ons fiyatı ve dolar/TL kurundaki gelişmelerin etkisiyle yurtiçinde gram altın 6.652,52 TL üzerinden işlem görüyor.
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Piyasalar, ABD'den gelecek kritik enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda.
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KÂR SATIŞLARI VE TRUMP’IN İRAN AÇIKLAMASI ETKİLİ OLDU
Haftanın ikinci işlem gününde, değerli metalde görülen yüzde 1’i aşkın artışın ardından gelen kâr satışları fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.
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Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölge ülkelerinden gelen talepler doğrultusunda İran’a yönelik olası yeni askeri adımları ertelediğini açıklaması jeopolitik riskleri kısmen dengeledi. Analistler, bu durumun petrol fiyatlarını aşağı çekmesi halinde dolar, enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden altına olumlu yansıyabileceğini ifade ediyor.
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FED’İN ARALIK AYI POLİTİKASI VE ENFLASYON BASKISI
Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, enflasyonun merkez bankası için en büyük risk olmaya devam ettiğini belirterek para politikasında temkinli olunması gerektiğinin altını çizdi. Piyasalar, Fed’in aralık ayında faiz artırımına gitme olasılığını yüksek ihtimal olarak fiyatlıyor. Yüksek faiz ortamının sürmesi, faiz getirisi olmayan altının cazibesini baskılayan temel unsurlar arasında yer alıyor.
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GÖZLER TÜFE VE ÜFE VERİLERİNDE
Fed'in atacağı adımlara yön vermesi beklenen ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi bugün açıklanırken, yatırımcılar cuma günü yayımlanacak Üretici Fiyat Endeksi'ni (ÜFE) de yakından takip ediyor.