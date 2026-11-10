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Altın düşüşe geçti! Piyasalar ABD verilerine kilitlendi: Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?

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Altın düşüşe geçti! Piyasalar ABD verilerine kilitlendi: Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları, yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesiyle birlikte önceki seansın güçlü yükselişinin ardından kısmen geri çekildi. Piyasalar, ABD'den gelecek kritik enflasyon verilerine kilitlendi.
Altın düşüşe geçti! Piyasalar ABD verilerine kilitlendi: Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? 1 17

Önceki seans ons başına 4.150 dolar sınırına yaklaşarak güçlü bir yükseliş kaydeden altın, yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesiyle kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Altın düşüşe geçti! Piyasalar ABD verilerine kilitlendi: Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? 2 27

Ons altın şu sıralarda 4115 dolar seviyesinde. Küresel ons fiyatı ve dolar/TL kurundaki gelişmelerin etkisiyle yurtiçinde gram altın 6.652,52 TL üzerinden işlem görüyor.

Altın düşüşe geçti! Piyasalar ABD verilerine kilitlendi: Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? 3 37

Piyasalar, ABD'den gelecek kritik enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda.

Altın düşüşe geçti! Piyasalar ABD verilerine kilitlendi: Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? 4 47

KÂR SATIŞLARI VE TRUMP’IN İRAN AÇIKLAMASI ETKİLİ OLDU

Haftanın ikinci işlem gününde, değerli metalde görülen yüzde 1’i aşkın artışın ardından gelen kâr satışları fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

Altın düşüşe geçti! Piyasalar ABD verilerine kilitlendi: Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? 5 57

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölge ülkelerinden gelen talepler doğrultusunda İran’a yönelik olası yeni askeri adımları ertelediğini açıklaması jeopolitik riskleri kısmen dengeledi. Analistler, bu durumun petrol fiyatlarını aşağı çekmesi halinde dolar, enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden altına olumlu yansıyabileceğini ifade ediyor.

Altın düşüşe geçti! Piyasalar ABD verilerine kilitlendi: Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? 6 67

FED’İN ARALIK AYI POLİTİKASI VE ENFLASYON BASKISI

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, enflasyonun merkez bankası için en büyük risk olmaya devam ettiğini belirterek para politikasında temkinli olunması gerektiğinin altını çizdi. Piyasalar, Fed’in aralık ayında faiz artırımına gitme olasılığını yüksek ihtimal olarak fiyatlıyor. Yüksek faiz ortamının sürmesi, faiz getirisi olmayan altının cazibesini baskılayan temel unsurlar arasında yer alıyor.

Altın düşüşe geçti! Piyasalar ABD verilerine kilitlendi: Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL? 7 77

GÖZLER TÜFE VE ÜFE VERİLERİNDE

Fed'in atacağı adımlara yön vermesi beklenen ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi bugün açıklanırken, yatırımcılar cuma günü yayımlanacak Üretici Fiyat Endeksi'ni (ÜFE) de yakından takip ediyor.

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