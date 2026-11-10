Altın düşüşe geçti! Piyasalar ABD verilerine kilitlendi: Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?

FED’İN ARALIK AYI POLİTİKASI VE ENFLASYON BASKISI

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, enflasyonun merkez bankası için en büyük risk olmaya devam ettiğini belirterek para politikasında temkinli olunması gerektiğinin altını çizdi. Piyasalar, Fed’in aralık ayında faiz artırımına gitme olasılığını yüksek ihtimal olarak fiyatlıyor. Yüksek faiz ortamının sürmesi, faiz getirisi olmayan altının cazibesini baskılayan temel unsurlar arasında yer alıyor.