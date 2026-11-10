Guterres konuşmasında İsrail'e dikkat çekti: "Korkunç bir durum, hedefi belli!"

Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 zirvesinde konuşan Guterres, Batı Şeria'da giderek daha fazla toprağın işgal edilme niyetine işaret edip, asıl hedefin ilhak olduğunun altını çizdi.

AA'ya konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, “Birçok COP zirvesine katıldım ve Türkiye'nin COP organizasyonunun yüksek kalitesinden gerçekten çok etkilendim.” dedi.

Guterres, Sıfır Atık Projesi hakkında, “Buna dahil olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, son derece önemli bir hedef.” diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, “İsrail, (Gazze'de) barış planının önüne pek çok engel çıkardığı gibi Gazze'ye etkili insani yardım ulaştırılmasını da engelliyor.” ifadelerini kullandı.

Guterres, “(Batı Şeria'da) Giderek daha fazla toprağın işgal edilmesine yönelik açık bir niyet var. Bu da nihai hedefin ilhak olduğunu gösteriyor.” dedi.

Guterres açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

Birçok COP'a (Taraflar Konferansı) katıldım ve Türkiye'nin COP organizasyonunun yüksek kalitesinden gerçekten çok etkilendiğimi belirtmek isterim

(Sıfır Atık Projesi) Buna dahil olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, son derece önemli bir hedef

"ATEŞKESE UYULMUYOR, ÇOCUKLAR ÖLMEYE DEVAM EDİYOR"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in barış planının hayata geçirilmesinin önüne pek çok engel çıkardığını belirterek, "Gazze'ye etkili insani yardım ulaştırılmasını da engelliyor. Bu durum artık sona ermelidir." dedi.



Guterres, Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) açıklamalarda bulundu.



İşgalci İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Bölgede toplam şehit sayısı 74 bin 645'e, yaralı sayısı ise 175 bin 978'e ulaştı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 1614 kişi yaşamını yitirirken, 5 bin 849 kişi yaralandı. Aynı dönemde arama kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından 850 kişinin cenazesi çıkarılırken, yıkıntıların altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.



Bölgedeki ağır insani tabloya dikkati çeken Guterres, ilan edilen ateşkesin sahada karşılık bulmadığını söyledi. Çatışma ortamının en büyük mağdurlarının en savunmasız kesimler olduğunu anımsatan Guterres, "(Gazze) Bir ateşkes ilan edildi ancak bu ateşkese uyulmuyor. Çocuklar hayatını kaybetmeye devam ediyor ve bu gerçekten korkunç bir durum." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"BARIŞ PLANININ ÖNÜNE PEK ÇOK ENGEL ÇIKARIYOR"

Diplomatik çabaların sonuçsuz kaldığına işaret eden Guterres, barış planının uygulanmasının da oldukça yavaş ilerlediğini dile getirdi. İnsani krizin derinleşmesinin sebeplerine değinen Guterres, "İsrail, barış planının hayata geçirilmesinin önüne pek çok engel çıkardığı gibi Gazze'ye etkili insani yardım ulaştırılmasını da engelliyor. Bu durum artık sona ermelidir." diye konuştu.

"BATI ŞERİA'DA NİHAİ HEDEF İLHAK"

Soykırımcı İsrail'in işgal politikalarının sadece abluka altındaki bölgeyle sınırlı kalmadığını bildiren Guterres, şunları kaydetti:



"Sorun yalnızca Gazze ile sınırlı değil; Batı Şeria'yı da kapsıyor. Batı Şeria'da tanık olduğumuz gelişmeler kesinlikle kabul edilemez. Giderek daha fazla toprağın işgal edilmesine yönelik açık bir niyet söz konusu. Bu da nihai hedefin ilhak olduğunu gösteriyor."

"YARDIM KAMYONLARINI BEKLETİLİRKEN GÖRMEK SARSICIYDI"

Bölgeye yaptığı ziyaretlerde karşılaştığı manzaraları aktaran BM Genel Sekreteri, sınır kapısındaki çaresizliğin boyutlarını gözler önüne serdi. Guterres, bölgedeki en unutulmaz anının Refah'ta bulunduğunda ve Filistin halkının insani yardıma ne kadar büyük bir ihtiyaç duyduğuna bizzat tanık olduğunda yaşandığını belirterek, "Gazze'ye giriş noktasında bekletilen ve içeri girmelerine izin verilmeyen çok sayıda yardım kamyonunu görmek gerçekten sarsıcıydı. Yaşadıklarımı ve o anın koşullarını göz önünde bulundurduğumda, bu anı hayatım boyunca asla unutmayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

GAZZE'DE 70 BİN ÇADIR SULAR ALTINDA KALDI

Gazze Şeridi'nde 6 Kasım'dan bu yana şiddetli yağış ve rüzgarın eşlik ettiği soğuk hava şartları etkisini sürdürüyor.



Gazze'deki hükümetin medya ofisi ve Sivil Savunma Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 70 bin çadır ile yerinden edilenlerin kaldığı kampların tamamı sular altında kaldı.

İsrail'in soykırıma varan saldırılarında ağır hasar gören 4 ev ile onlarca duvar çökerken, olumsuz şartlar nedeniyle yaralanan bazı Filistinlilerin durumunun kritik olduğu bildirildi.

YAKLAŞIK 2 BİN BİNA HER AN ÇÖKEBİLİR

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş da daha önce yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında hasar gören yaklaşık 2 bin binanın her an çökebileceği, içinde veya çevresinde yaşayan Filistinlilerin üzerine yıkılabileceği uyarısında bulunmuştu.



Burş, evlerini terk edemeyen ailelerin sığınacak alternatif bir yer veya çadır bulamadıkları için hayati tehlikeye rağmen bu yapılarda kalmak zorunda olduklarını söylemişti.

İSRAİL SALDIRILARININ YOL AÇTIĞI YIKIM BARINMA KRİZİNİ DERİNLEŞTİRİYOR

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde binaların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü.



Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor.



Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı sular altında bırakarak zaten ağır olan barınma koşullarını daha da kötüleştirdi.



İsrail'in konteyner, çadır, branda ve temel insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları, Filistinlilerin soğuk hava ve yağışlardan korunmasını güçleştiriyor.



İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini yerine getirmemesi de bölgedeki barınma ve yeniden inşa ihtiyaçlarının karşılanmasının önündeki engeller arasında yer alıyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Peynir üretiminde süt proteini dışındaki proteinler yasaklandı

Emre Belözoğlu yeni bir kadro mu kuruyor? Fenerbahçe'de kimler kalacak, kimler gidecek?

Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil'den ilk açıklama!