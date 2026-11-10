Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil'den ilk açıklama!

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün eski korumasının şok iddiaları sonrası gözlerin çevrildiği Aylin Kotil, cezaevinden avukatı aracılığıyla yaptığı ilk açıklamada Emir Sarıgül’ün balkona kapatıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak gündeme getirilen haberlerin magazinsel olduğunu söyledi.

Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturmada eski koruması B.Ö.D.'nün iddiaları sonrası gözlerin çevrildiği Aylin Kotil, avukatı Gözde Egemen aracılığıyla yaptığı açıklamada Emir Sarıgül ile ilgili balkona kapatılma iddiasını yalanlayarak konuların magazinsel olduğunu belirtti.

ESKİ KORUMADAN BOMBA İDDİALAR

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün eski koruması B.Ö.D.’nün “Mustafa Sarıgül’ün amacı cinsel birliktelik yaşarken kendisinin izleme isteğiydi. Bana Aylin Kotil ile cinsel birliktelik yaşamam yönünde tekliflerde bulundu. Almanya’da swinger partilerine katıldığını da kendisi anlattı” şeklindeki iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu açıklamaların ardından gözlerin çevrildiği Aylin Kotil, avukatı Gözde Egemen aracılığıyla dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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EMİR SARIGÜL İDDİASI

Adli süreçlerin ve soruşturmanın ardından Emir Sarıgül’ün çocukken ıslak halde balkona kapatıldığı yönündeki iddia da yeniden gündeme taşındı. Konuya ilişkin haber ve söylentiler üzerine gazeteci Nagehan Alçı’ya açıklamalarda bulunan avukat Gözde Egemen, söz konusu iddiaları cezaevinde bulunan müvekkili Aylin Kotil’e sorduğunu aktardı.

"BALKONA KAPATILDIĞI İDDİASI GERÇEK DIŞI"

Cezaevinde bulunan Aylin Kotil, kamuoyuna ilk kez yaptığı açıklamada Emir Sarıgül’ün balkona kapatıldığı iddiasını net bir dille reddetti. Kotil, Emir Sarıgül’ün babaannesi tarafından büyütüldüğünü, kendisinin ise aileye daha sonra katıldığını ve bu süreçte doğal bir uyum sorunu yaşandığını anlattı.

"GÜNDEME GETİRİLENLER MAGAZİNSEL KONULAR"

Aylin Kotil, yürütülen soruşturmaların ve adli adımların ardından yeniden gündeme taşınan bu tür iddiaların magazinsel nitelikte konular olduğunu ifade etti.

Kaynak: SonDakika.com

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