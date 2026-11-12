Son dakika haberi... Beyaz Saray yakınlarında çatışma çıktı, Ölü ve yaralılar var!

ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray’a yürüme mesafesinde bulunan bir noktada 4 kişi vuruldu. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray’a yürüme mesafesinde bulunan bir noktada 4 kişi vuruldu. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

POLİSTEN İLK AÇIKLAMA: ÖLENLER VAR

Polis teşkilatının ilk açıklamasında, silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin bulunduğu ifade edildi. Ölü sayısına ve saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

"EN AZ 4 KİŞİ VURULDU" İDDİASI

12 Kasım 2026 tarihli Associated Press haberine göre saldırı, Beyaz Saray'a yaklaşık 1,6 kilometre uzaklıktaki Logan Circle bölgesinde meydana geldi. Polis, 4 kişinin vurulduğunu doğruladı. Ancak ilk haberlerde hayatını kaybedenlerin bulunduğu bilgisi teyit edilmedi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Silahlı saldırının ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği çevrede incelemeler sürerken, polis "bölgeden uzak durun" uyarısı yaptı.

Haberin Devamı

“Pendik Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı” Gerçekleştirildi: Afetlere Karşı Yol Haritası Çizildi

AK Parti'den önemli adım: GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifi Meclis'e sunuldu

İstanbul'da dehşet görüntü: Halıya sarılı halde bulundu!