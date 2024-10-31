Pendik açıklarında korku dolu anlar! Kuru yük gemisi yandı 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan "FG SEVIL" isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisinin makine dairesinde saat 12.00 sıralarında Marmara Denizi Sedef Adası açıklarındayken yangın çıktı.

PENDİK AÇIKLARINDA KORKU DOLU ANLAR

Yangına müdahale için Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Açıklamada, gemi için "KEGM-4" hızlı tahlisiye botu, "Kurtarma 7" ve "Şark" römorkörlerinin ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İKİ İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

17 personelin, 8 tersane işçisinin çalıştığı gemide çıkan yangında makine dairesinde mahsur kalan işçiler Hüseyin Aydemir ile Gökhan Kan hayatını kaybetti. Konuyla ilgili savcılık inceleme başlatırken, geminin Kartal Demirleme Sahası’na çekileceği öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, geminin makine dairesinde bulunan iki kişinin vefat ettiği bilgisinin alındığı bildirildi.