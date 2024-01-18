Pakistan’dan İran’daki "terör hedeflerine" saldırı! Saldırılarda 3'ü kadın, 4'ü çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti

İran-Pakistan hattında gerilim günde güne gerilirken Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'a saldırı gerçekleştirildiği duyurdu. İran tarafı saldırılarda 3 kadın, 4 çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Pakistan’dan İran’daki "terör hedeflerine" saldırı! Saldırılarda 3'ü kadın, 4'ü çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti

İran-Pakistan arasındaki gerilim tırmanıyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pakistan ordusunun sabah saatlerinde İran'ın Sistan Belucistan eyaletindeki "teröristlerin saklandıkları noktalara" hassas saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Saldırıda çok sayıda "teröristin" öldürüldüğü belirtildi. Pakistan'ın son birkaç yıldır İran'la görüşmelerinde Pakistan kökenli teröristlerin İran'daki kontrolsüz alanlarda sahip oldukları güvenli sığınaklar ve barınaklarla hakkındaki ciddi endişelerini sürekli olarak paylaştığı vurgulandı.

Pakistan'ın ayrıca söz konusu teröristlerin varlığına ve faaliyetlerine dair somut kanıtlar içeren çok sayıda dosyayı da İran'da paylaştığı ifade edildi. Ancak ciddi endişelere rağmen harekete geçilmemesi nedeniyle söz konusu teröristlerin masum Pakistanlıların kanını dökmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bu sabahki operasyon, geniş çaplı terör faaliyetlerinin yaklaştığı yönünde alınan güvenilir istihbarat doğrultusunda gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı. İran'daki hedeflere yönelik operasyonun Pakistan'ın ulusal güvenliğini tüm tehditlere karşı koruma ve savunma konusundaki kararlılığının bir tezahürü olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Oldukça karmaşık olan bu operasyonun başarıyla yürütülmesi aynı zamanda Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin profesyonelliğinin de bir kanıtıdır. Pakistan, halkının kutsal ve dokunulmaz olan emniyet ve güvenliğini korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edecektir. Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tamamen saygı duymaktadır. Bugünkü eylemin tek amacı Pakistan'ın kendi güvenliği ve ulusal çıkarlarıdır" denildi.

"İran kardeş bir ülkedir"

Uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak Pakistan'ın üye devletlerin toprak bütünlüğü ve egemenliği de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilke ve amaçlarını desteklediği belirtilerek, "Bu ilkelerin rehberliğinde ve uluslararası hukuk kapsamındaki meşru haklarını kullanarak Pakistan, hiçbir bahane veya şartlarda egemenliğine ve toprak bütünlüğüne meydan okunmasına asla izin vermeyecektir. İran kardeş bir ülkedir ve Pakistan halkının İran halkına büyük saygısı ve sevgisi vardır. Terör tehlikesi de dahil olmak üzere ortak zorluklarla mücadelede her zaman diyalog ve iş birliğini vurguladık ve ortak çözümler bulmak için çaba göstermeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İran: "Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti"

İran Sistan ve Belucistan Eyalet Valiliğinin Siyasi ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Ali Rıza Marhamati ise yaptığı açıklamada, Pakistan ordusunun İran sınırları içerisinde yer alan noktaları hedef aldığını, saldırının yerel saatle 04.30'da gerçekleştiğini duyurdu. Marhamati, Pakistan ordusunun Saravan bölgesinde bulunan bazı noktalara saldırı düzenlediğini belirterek 3'ü kadın, 4'ü çocuk toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İran, Pakistan'ı vurmuştu

İran, 16 Ocak'ta sınır bölgesinde güvenlik güçlerini hedef alan "Ceyşu'l Adl" isimli örgütün Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Panjgur bölgesindeki 2 üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlemişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, hava saldırısında 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 çocuğun da yaralandığını açıklamış, saldırının "egemenlik ihlali" olarak görüldüğünü vurgulayarak BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunulacağını duyurmuştu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı daha sonra Tahran Büyükelçisi Muhammad Mudassir Tipu'yu geri çağırma kararı aldığını açıklamıştı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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