Kurbanınız Kızılay’a emanet: Kurban Bayramı’nda İyiliği Birlikte Büyütelim
Kurban Bayramı’nda İyiliği Birlikte Büyütelim: Türk Kızılay Pendik Şubesi olarak, Kurban Bayramı’nın bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya davet ediyoruz.
Yayınlanma:
Kurban Bayramı’nda İyiliği Birlikte Büyütelim
Türk Kızılay Pendik Şubesi olarak, Kurban Bayramı’nın bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya davet ediyoruz.
Bir kurban, bir sofraya umut; bir çocuğa tebessüm oluyor.
Kurban Bereketini Paylaş
“İyilik Seninle Çoğalır”
2026 VEKALET KURBAN BEDELLERİ
Yurtiçi: 17.250 TL
Gazze / Filistin: 17.250 TL
Yurtdışı: 6.350 TL
*Güvenilir ve şeffaf bağış sistemi
*İhtiyaç sahiplerine doğru ulaşım
*Yıl boyu süren yardım çalışmaları
*Yurt içi ve yurt dışı hizmet ağı
* Kızılay güvencesi
Kurbanını Kızılay’a emanet et, iyiliği birlikte çoğaltalım
Türk Kızılay Pendik Şube Başkanlığı
Ziraat Bankası
Hesap No: 1868-6792
IBAN: TR61 0001 0006 5600 0018 6867 92
www.kizilay.org.tr
168 Çağrı Merkezi
Kaynak:Bölge Gündem Haber
Din