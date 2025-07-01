Leman Dergisi haddi aştı: Skandal karikatüre ve sorumlularına protesto sonrası gözaltı!

Leman Dergisi haddi aştı! Peygamber Efendimizin karikatürünü çizmesine tepki gösteren çok sayıda vatandaş, dergi binasının bulunduğu bölgede protesto gösterisi düzenledi. Skandal karikatüre protesto sonrası gözaltı!

Leman dergisinin karikatürüne tepki gösteren vatandaşlar, dergi binasında protesto düzenledi.

TOPLANAN KALABALIK DERGİ ÖNÜNDE TEKBİR GETİRDİ

Leman dergisinin Peygamber Efendimizin karikatürünü çizmesine tepki gösteren çok sayıda vatandaş, dergi binasının bulunduğu bölgede protesto gösterisi düzenledi. Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı bombalanan şehirlerin üzerinde çizen Leman Dergisi'ni protesto etmek üzere toplanan kalabalık tekbirler getirdi, sloganlar attı. Polis ekipleri dergi binasının bulunduğu İmam Adnan Sokak'ın girişine barikat kurdu ve önlem aldı. Kalabalıktan polis barikatını aşmaya çalışanlara da engel olundu.

Protestolar sırasında Leman Dergisi binasının bulunduğu sokağa alınmayınca, İstiklal Caddesi'nde yer alan bir binaya tırmanarak Tevhit bayrağı astı. Binanın dördüncü katına kadar kendi imkanlarıyla tırmanan şahıs için kalabalıktan destek sesleri yükseldi. Bayrağı binanın dördüncü kattaki balkon tarafına asan şahıs, arkadaşlarının yardımıyla oradan indi.Gecenin ilerleyen saatlerinde protesto gösterisi sona erdi.

APAR TOPAR GÖZALTI

Leman Dergisi’nin son sayısında Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür büyük tepkilere yol açtı. Dergiye "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Tepki çeken karikatürün çizeri dahil 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 4'ü gözaltına alındı. Derginin Beyoğlu'ndaki binası önünde onlarca kişi karikatürü protesto etti.

Leman isimli derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılı'nca re'sen soruşturma başlatıldı.

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Soruşturma kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması ile derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 4'ü gözaltına alındı.

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