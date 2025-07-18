Özel Pendik Bölge Hastanesi bilgilendiriyor: Eksozom Tedavisi Nedir?

Vücudun Onarım Takımı: Kök Hücreler Tedavide Yeni Bir Yol Sunuyor



Vücudumuzdaki bazı hücreler kendini yenileme ve farklı hücre tiplerine dönüşme yeteneğine sahiptir. Kök hücre adı verilen bu hücreler, yaşam boyunca vücudun ihtiyaçlarına göre farklılaşır ve diğer hücrelerin gelişimini sağlar. Ancak yaşlandıkça vücuttaki kök hücre miktarı giderek azalır.

Kök Hücre Kaynakları

Kök hücreler, laboratuvar ortamında kemik iliği, yağ dokusu, amniyotik kaynaklar veya başka bireylerden (allojenik) elde edilir. Kök hücreler, hastanın hasarlı hücre, doku ve organlarını yeniden oluşturmak için kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Önceleri yalnızca kemik iliğinden alınırken, günümüzde karın bölgesi yağı veya bir bebeğin göbek kordonu kanından da alınabilmektedir. Hasta, ağrı duymaması için sedasyon altındadır; kemikten veya göbek kordonundan alınan kök hücreler steril şartlarda ayrıştırılır.

Kök Hücreler Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

A) Nörodejeneratif Hastalıklar

• Alzheimer, Parkinson, Multipl Skleroz

• Omurilik yaralanmaları

• Beyin damar tıkanıklığına bağlı inme

B) Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları

• Osteoartrit (Eklemde yıpranma hasarı)

• Dizde menisküs, tendon ve bağ problemleri

• Travma veya spor yaralanmaları

• Bazı romatizmal ve kas hastalıkları

C) Kozmetik Amaçlı Uygulamalar

• Cilt gençleştirme

• Saç yenileme

• Rekonstrüktif plastik uygulamalar

D) Sistemik ve Diğer Hastalıklar

• Kalp-akciğer hastalıkları (KOAH)

• Diyabet – Periferik arter hastalığı

• Erektil disfonksiyon

• Makula dejenerasyonu

• Hematolojik hastalıklar

Haberin Devamı

Eksozom Tedavisi Nedir?

Eksozomlar, kök hücrelerden salınan ve hücreler arası iletişimi sağlayan parçacıklardır (veziküller). Normal bir hücreden 1000 kat küçüktür. Ancak DNA, RNA ve bağışıklık modülasyonundan sorumlu büyüme faktörlerini taşırlar. Böylece hücrelerde rejeneratif süreçleri başlatırlar. Fibroblast, elastin ve kolajen sentezini rekor seviyelere çıkarırlar. Tedavi sonuçlarının görülmesi yaklaşık 3 ay sürer.

Yaşlanma, kronik hastalıklar, çevresel faktörler ve bazı genetik bozukluklar kök hücrelerin diğer hücrelerle iletişimini bozarken, eksozomlar bu iletişimi sürdürür. Bu nedenle yeni nesil hücresel tedaviler olarak adlandırılırlar.