Türkiye'nin gündemine oturan seri tacizcinin yeni vukuatı ortaya çıktı: Bu kez sert kayaya çarpmış!

Karşısında adamın eşini bulan kadın, geri adım atmak yerine daha da saldırganlaşarak doğrudan eşin üzerine yürüdü ve saldırmaya çalıştı. Eşine yönelik bu saldırı girişimi ve devam eden taciz karşısında sinirlerine hakim olamayan adam, eşini korumak ve tacizciyi uzaklaştırmak amacıyla kadına fiziksel müdahalede bulundu.