Sigara içenler için resmi karar: İsteyen herkes ücretsiz yararlanacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre, sigarayı bırakma tedavisi gören 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. İlaçlardan faydalanabilmek için herhangi bir sosyal güvence şartı aranmayacak.

4 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, sigarayı bırakmak isteyen yurttaşlara yönelik yeni bir uygulama hayata geçirildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11502 sayılı karara göre, sigara bırakma tedavisi gören hastalar, belirlenen ilaçlardan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek olan Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI, Vareniklin ve Sitizin içerikli ilaçlar, sayıları 1 milyonu geçmemek şartıyla hastalara ücretsiz olarak dağıtılacak.

SOSYAL GÜVENCE ŞARTI ARANMAYACAK

Kararda öne çıkan en önemli detay ise bu sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen yurttaşlarda herhangi bir sosyal güvence şartının aranmayacak olması oldu.

Hastalar ücretsiz ilaç desteğine; birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşları ile tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ulaşabilecek. 4736 sayılı Kanunun 1'inci maddesi gereğince alınan bu karar, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

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