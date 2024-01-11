Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi

FOX TV'nin tartışmalı dizisi Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu Özcan Deniz, RTÜK'ün diziyi yayınlanmayı durdurma kararına günler sonra tepki geldi. "Ahlak bekçisi değilim" diyen Özcan Deniz, Kızıl Goncalar'ın kariyerinin en ahlaklı işi olduğunu söyledi.

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Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi

Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal gibi ünlü isimlerin olduğu FOX TV'nin Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı günden beri gündemde...

Tarikat-seküler aile hayatlarını konu alan diziye RTÜK inceleme başlatmıştı. Alınan kararda dizi nedeniyle Fox TV’ye yüzde üç idari para ve iki kez program durdurma cezası vermişti.

Kızıl Goncalar'ın son bölümü de İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesinin RTÜK'ün verdiği yayın durdurma kararını onaylaması sonrası yayınlanamadı.

Özcan Deniz günler sonra sessizliğini bozdu. "Ahlak bekçisi değilim" diyen Özcan Deniz, Kızıl Goncalar'ın kariyerinin en ahlaklı işi olduğunu söyledi.

Deniz açıklamasında "Dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş hem de ahlaksızlık denizin içinden cımbızlanarak" diyerek isyan etti.

Deniz, şu ifadeleri kullandı:

"Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlanan bu iş... Hem de ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak... 22 Ocak'ta yeniden ekranlardayız."

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