Bakan Kacır tören öncesi, ABD'de Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın ailesini ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'de 18 Ocak Perşembe günü Türkiye saatiyle 01.11’de gerçekleştirilecek uzaya fırlatma töreni öncesi, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın ailesini ziyaret etti.

YAYINLAMA
Google News
Bakan Kacır tören öncesi, ABD'de Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın ailesini ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'de Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın ailesiyle bir araya geldi.

Bakan Kacır, 18 Ocak Perşembe günü Türkiye saatiyle 01.11’de gerçekleştirilecek uzaya fırlatma törenine katılmak üzere gittiği ABD'nin Florida eyaletinde Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın ailesiyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Alper Gezeravcı ile yaptığı görüşmeye değinen Bakan Kacır, “Bütün Türkiye nefesini tutacak, artık son 24 saatin içindeyiz. Hayırlısıyla, sağlıkla, başarıyla bu görevi de tamamlayacak” dedi.

Bakan Kacır tören öncesi, ABD'de Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın ailesini ziyaret etti

Bakan Kacır’ın Alper Gezeravcı’nın çocukluğunda böyle bir hayalinin olup olmadığını sorması üzerine anne Sıddıka Gezeravcı, “Anneannesine uçağı gördüğünde ben bu uçağın şoförü olacağım demiş. Hep 'Ben büyüyünce pilot olacağım' diyordu” ifadelerini kullandı.
Gezeravcı’nın uzay misyonu serüveninin ele alındığı videoya değinen Kacır, “O videoda 'Uçaklarla ilgili hep hayaller kurardım ama uzayla ilgili hayal kurmaya gelince sıra, Alper bu alan başka milletlerin alanı, bizim milletimiz bu alanda yok diyerek kendimi sınırlandırırdım' diyordu” şeklinde konuştu.

"Türk gençleri için yeni bir döneme geçiyoruz"

Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ama şimdi bir perdeyi açıyoruz. Türk gençleri, Türk çocukları için yeni bir evreye, yeni bir döneme geçiyoruz. Türkiye’ye de yakışır. Türkiye güçlü ve kuvvetli bir ülke, iddia sahibi bir ülke. Böyle bir ülkenin evlatlarının bütün dünyada, bilimde, teknolojide iddialı olması lazım. Onun için de inşallah bu misyon yeni bir kapı aralayacak, yeni bir dönem başlatacak. Alper Gezeravcı gibi vatansever, cesur, irade sahibi, kararlı birisinin de bu misyonu icra etmesi bizim için ayrıca iftihar vesilesi. Duruşuyla, karakteriyle en doğru isim olduğunu her seferinde bize bir daha gösteriyor. Rabbim, hayırlısıyla gidip döndükten sonra da artık bir evlilik de nasip etsin.”
Baba Ali Gezeravcı ise, oğlunun astronot olmasının kendileri için de sürpriz olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TEKNOFEST’teki açıklamasıyla bu sürprize tanıklık ettiklerini ifade etti.

Bakan Kacır tören öncesi, ABD'de Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın ailesini ziyaret etti

"Türk gençlerinin inancını perçinliyor"

Bakan Kacır, Ankara Kızılay ve İstanbul Taksim meydanlarında kurulan planetaryumlardan da fırlatma töreninin takip edileceğini belirtti. Yolculuğun 36 saat 4 dakika olarak öngörüldüğünü anlatan Kacır, “Türkiye’nin böyle büyük adımlar atması, Türk gençlerinin ülkelerine olan inancını perçinliyor. Kendi devletlerinin dünya ile yarışan işler yapması bizim gençlerimize öz güven kazandırıyor” diye konuştu.

Uzayda 13 bilimsel deney yapılacak

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekleştirilecek 13 bilimsel deney hakkında Alper Gezeravcı’nın kendisine bilgi verdiğini kaydeden Bakan Kacır, “Sayın Cumhurbaşkanımız bilimde, teknolojide ne zaman bir proje arz etsek hep himaye ediyor, arkasında duruyor, cesaret veriyor. Bu sayede de güçlükleri atlatıyoruz” dedi.
Türkiye’nin roket teknolojilerinde çok mesafe kat ettiğini anlatan Kacır, “Şimdi artık menziller çok uzadı. Türkiye’nin kabiliyetleri giderek artıyor. Hem savunma sanayii hem de sivil uzay çalışmaları anlamında bu çalışmalar çok kıymetli olacak. Önümüzdeki dönemde çok daha öteye de uzanacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır tören öncesi, ABD'de Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın ailesini ziyaret etti

"Bütün okullarda astronotumuzun videoları izletildi"

14 gün boyunca Alper Gezeravcı’nın yapacağı çalışmaların takip edileceğini belirten Kacır, “Bugün bütün okullarda videoları izletildi. Milli Eğitim Bakanlığımız bu haftayı etkinlik haftası ilan etmiş. Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum, 'Hazır etkinlik haftası, bizim de astronotumuzu gönderdiğimiz hafta. Biz videoları ve bilgi metinlerini gönderelim, uygun görürseniz okullarda izletelim' dedim. Türkiye’nin bütün okullarına videoları gönderildi. Milyonlarca öğrenci bütün okullarda Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı tanımış oldu. Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu ile ilgili bilgi sahibi oldu. Tabii oradayken de okullara bağlantılar yapacak, öğrenciler sorular soracak, bilgi alacaklar Alper Gezeravcı’dan” şeklinde konuştu.

aw122026-07.jpg

“Başarıları bizi her zaman gururlandırdı”

Görüşmede Alper Gezeravcı’nın kardeşi Murat Gezeravcı, yengesi Hilal Gezeravcı ve yeğeni Karan Gezeravcı da hazır bulundu. Murat Gezeravcı, “Onun başarıları bizleri her zaman gururlandırıyordu. Bizler her zaman kendisiyle gurur duyduk, onun yanında bulunmaya çalıştık. Bütün çocuklarımıza, gençlerimize de örnek olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Tarihi eser kaçakcıları baltayı taşa vurdu! Satacakları deri kitap, sahte çıktı!Tarihi eser kaçakcıları baltayı taşa vurdu! Satacakları deri kitap, sahte çıktı!

Aydın’da teknesiyle denize açılan iş adamının, cansız bedeni bulundu!Aydın’da teknesiyle denize açılan iş adamının, cansız bedeni bulundu!

Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olan dul ve yetim aylıklarına ne kadar zam geldiDul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olan dul ve yetim aylıklarına ne kadar zam geldi

Birbirlerine acımasızca vurdular! Eskişehir'de sokak ortasında taşlı sopalı kavgaBirbirlerine acımasızca vurdular! Eskişehir'de sokak ortasında taşlı sopalı kavga

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CES 2024 Teknoloji Fuarı’nın en iyileri: Hangi ürünler öne çıktı?
CES 2024 Teknoloji Fuarı’nın en iyileri: Hangi ürünler öne çıktı?
Asın bayrakları! İlk Türk astronotun yolculuk tarihi belli oldu: Alperen Gezeravcı, ne zaman uzaya gidecek?
Asın bayrakları! İlk Türk astronotun yolculuk tarihi belli oldu: Alperen Gezeravcı, ne zaman uzaya gidecek?
Elon Musk'un insansı robotu Optimus iş başında! Tişört katladığı anlar sosyal medyada paylaşıldı
Elon Musk'un insansı robotu Optimus iş başında! Tişört katladığı anlar sosyal medyada paylaşıldı
Sınıfının en ucuz ve en az yakan arabası: Elektrikli Dacia, 2024 yılında da iddialı!
Sınıfının en ucuz ve en az yakan arabası: Elektrikli Dacia, 2024 yılında da iddialı!
Son Haberler
Bursa Metrosu’nda yürek ısıtan anlar! Ağlayan bebek klarnetle susturuldu
Bursa Metrosu’nda yürek ısıtan anlar! Ağlayan bebek klarnetle susturuldu
Bakan Kacır tören öncesi, ABD'de Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın ailesini ziyaret etti
Bakan Kacır tören öncesi, ABD'de Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın ailesini ziyaret etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten AK Parti İBB adayı Murat Kurum'a destek: ''Murat Kurum İstanbul için bir şans''
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten AK Parti İBB adayı Murat Kurum'a destek: ''Murat Kurum İstanbul için bir şans''
Tarihi eser kaçakcıları baltayı taşa vurdu! Satacakları deri kitap, sahte çıktı!
Tarihi eser kaçakcıları baltayı taşa vurdu! Satacakları deri kitap, sahte çıktı!
Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için büyük fırsat: A101, Canon 2000D satıyor!
Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için büyük fırsat: A101, Canon 2000D satıyor!
Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…
Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…
Çok Okunanlar
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten AK Parti İBB adayı Murat Kurum'a destek: ''Murat Kurum İstanbul için bir şans''
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten AK Parti İBB adayı Murat Kurum'a destek: ''Murat Kurum İstanbul için bir şans''
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olan dul ve yetim aylıklarına ne kadar zam geldi
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olan dul ve yetim aylıklarına ne kadar zam geldi
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu: İşte en düşük emekli maaşı!
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu: İşte en düşük emekli maaşı!
Wi-Fi 7 resmiyet kazandı: Cihazların hızına hız katacak!
Wi-Fi 7 resmiyet kazandı: Cihazların hızına hız katacak!
Apple'a mahkemeden büyük şok! O kararından dolayı 500 milyon dolar tazminat ödeyecek
Apple'a mahkemeden büyük şok! O kararından dolayı 500 milyon dolar tazminat ödeyecek
Yorumlananlar
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri