ÖSYM duyurdu: 'KPSS' önlisans başvuruları başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) için başvuruların başladığı duyurdu.

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ÖSYM duyurdu: 'KPSS' önlisans başvuruları başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) için başvuruların başladığı duyurdu.2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans), 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacaktır.

ÖSYM duyurdu: 'KPSS' önlisans başvuruları başladı!

KPSS’ye başvurular, 13 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacaktır. DHBT’ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’na başvurarak sınava girmeleri gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

ÖSYM duyurdu: 'KPSS' önlisans başvuruları başladı!

2024-KPSS Ön Lisans Sınavı ile 2024-DHBT’ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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