Osimhen'den gönülleri fetheden paylaşım!

Galatasaray'ın ünlü oyuncusu Victor Osimhen'in sosyal medya hesabından namaz kılan çocukları paylaştı. O paylaşım büyük ilgi görürken çokça beğeni aldı...

Yayınlanma:

Galatasaray'ın ünlü oyuncusu Victor Osimhen'in sosyal medya hesabından namaz kılan çocukları paylaştı. O paylaşım büyük ilgi görürken çokça beğeni aldı...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sosyal medya hesabından namaz kılan çocukları paylaşması büyük beğeni aldı.

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, sahada gösterdiği üstün performansın yanı sıra saha dışında yaptıklarıyla da taraftarın gönlünü kazanıyor.

Sarı-kırmızılı takıma büyük bir aidiyet beslediğini her fırsatta belli eden Nijeryalı golcü, son paylaşımıyla taraflı tarafsuz birçok kişinin takdirini topladı.

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

26 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından Osimhen formasıyla camide namaz kılan çocukları paylaştı. Paylaşıma dua emojisi ve sarı-kırmızı kalp koyan Osimhen'in o paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

