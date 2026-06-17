Osimhen, ''Galatasaray'dan ayrılıyor mu?'' sorusuna canlı yayında son noktayı koydu!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili merak edilen sorulara canlı yayında yanıt verdi. İşte ünlü futbolcudan önemli açıklamalar...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili merak edilen sorulara canlı yayında yanıt verdi. Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu belirterek ayrılık iddialarına noktayı koydu.

Transfer döneminde adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Victor Osimhen, Galatasaray'daki geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Canlı yayında konuşan Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı kulüpte kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.

"HER SABAH ŞÜKREDİYORUM"

Galatasaray'da gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten Osimhen, kulüple arasında özel bir bağ oluştuğunu ifade etti. Yıldız futbolcu, "Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir saygı var. Sadece bana değil, aileme, arkadaşlarıma ve tüm çevreme de bunu gösteriyorlar. Her sabah uyandığımda şükrediyorum. Antrenmana giderken yüzümde bir gülümseme oluyor. Galatasaray formasını her giydiğimde bu kulüp için yüreğimle ve kalbimle oynuyorum" dedi.

"GALATASARAY'DA MUTLUYUM"

Ayrılık iddialarına da değinen Osimhen, şu an için Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini belirtti. Taraftarların "Galatasaray'dan ayrılmazsın değil mi?" sorusuna yanıt veren yıldız golcü, "Hayır, ben orada mutluyum" ifadelerini kullandı.

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AVRUPA DEVLERİ İDDİALARINA YANIT

Adının Barcelona ve Real Madrid gibi kulüplerle anılması hakkında da konuşan Osimhen, geleceğe dair kesin kararlar vermediğini ancak şu anki önceliğinin Galatasaray olduğunu vurguladı. Nijeryalı futbolcu, "Ben sevildiğim bir kulüpteyim. Bu şehri, kulübü ve etrafımdaki insanları seviyorum. Gelecekte ne olacağını göreceğiz ama şu an sadece yoluma devam ediyorum" dedi.

SEZONA DAMGA VURDU

Victor Osimhen, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla çıktığı 33 resmi karşılaşmada 22 gol atıp 8 asist yaptı. Sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu, takımın en önemli isimleri arasında yer aldı.

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