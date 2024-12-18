Ordu fındık tirmidi kavurması artık tescilli lezzetimiz: Ordu fındık tirmidi kavurması nasıl yapılır?

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu mutfağının olmazsa olmazlarından, yerli ve yabancı turistlerin aranılan lezzeti fındık tirmidi kavurmasının, Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği belirtildi.

Açıklamada, yörede "fındık mantarı", "fındık kirmidi", "bahçe mantarı" ve "bahçe tirmidi" isimleriyle de bilinen fındık tirmidinin sıvıyağ, soğan, tuz ve tercihe göre domates ve yeşil biberin kavrulmasıyla hazırlandığı aktarıldı.

RESMİ OLARAK TESCİLLENDİ

Ordu'da coğrafi işaret alınan ürün sayısının 20'ye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, "Ordu fındık tirmidi kavurması Türk Patent ve Marka Kurumunun 16 Aralık 2024 tarih ve 187 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi.

Ordu'daki işletmelerin menüsünde yer alan fındık tirmidi kavurmasının tescil alması, işletmeleri de sevindirdi." ifadesi kullanıldı.

ORDU FINDIK TİRMİDİ KAVURMASI NASIL YAPILIR?

Taze fındık tirmidi iyice yıkanır ve süzgeçten geçirilerek suyu süzülür. Suyu süzülen fındık tirmitleri elle sıkılır ve suyu iyice çıkarılır. Bu aşamada salamura, konserve ya da dondurulmuş fındık tirmitleri de kullanılabilir. Salamura, konserve ya da dondurulmuş fındık tirmidi kullanılması durumunda tirmitler önce suda bekletilir, ardından taze fındık tirmidinde olduğu gibi elle sıkılarak suyu çıkarılır. Bir tencerede küp küp doğranmış soğan, sıvı yağ veya tereyağı ile orta derecede yaklaşık 5 dakika kavrulur. İsteğe bağlı yeşil biber ve domates bu aşamada ince ince dilimlenip ilave edilir ve soğanla birlikte kavrulur. Kavrulan soğanın üzerine hazırlanan fındık tirmitleri ilave edilir. Tencerenin kapağı kapatılarak fındık tirmidi yumuşayıp suyunu tamamen çekinceye kadar yaklaşık 15-20 dakika orta derece ateşte pişirilir. İsteğe göre karabiber ve pul biber eklenip servis yapılır.



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