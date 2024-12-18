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Ankaralı Turgut'un yürek yakan vasiyeti ortaya çıktı! Kızı "ölmeden söyledi" diyerek vasiyetini açıkladı

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Ankaralı Turgut'un yürek yakan vasiyeti ortaya çıktı! Kızı "ölmeden söyledi" diyerek vasiyetini açıkladı
Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek önceki gün hayata gözlerini yumarak sevenlerini üzen Ankaralı Turgut'un ölmeden önce yürekleri yakan vasiyeti ortaya çıktı. Bu vasiyetini "Babam ölmeden önce söyledi" diyerek kızı açıkladı.
Ankaralı Turgut'un yürek yakan vasiyeti ortaya çıktı! Kızı "ölmeden söyledi" diyerek vasiyetini açıkladı 1 18

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ve "Ankaralı Turgut" olarak bilinen ünlü şarkıcı Turgut Karataş, 15 Aralık'ta hayatını kaybetti. Son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tedavisi için yardım toplayan ve bu paralara çocukları tarafından el konulmak istendiğini belirten ünlü sanatçının yüreklere dokunan vasiyeti gündem olmuştu. Ünlü ismin kızı Eylem Boran babasının vasiyeti hakkında konuştu.

Ankaralı Turgut'un yürek yakan vasiyeti ortaya çıktı! Kızı "ölmeden söyledi" diyerek vasiyetini açıkladı 2 28

Geçtiğimiz Ağustos ayında akciğer kanseri olduğunu öğrenen Ankaralı Turgut, acil olarak tedaviye alınmıştı. Bir süredir tedavisi devam eden ünlü sanatçıdan acı haber geldi. "Ankaralı Turgut" olarak bilinen şarkıcı Turgut Karataş, 61 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

Ankaralı Turgut'un yürek yakan vasiyeti ortaya çıktı! Kızı "ölmeden söyledi" diyerek vasiyetini açıkladı 3 38

ANKARALI TURGUT'UN VASİYETİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

5 çocuğundan yalnızca biriyle görüştüğü, diğerlerini de evlatlıktan reddettiği bilinen ünlü sanatçının yürek burkan vasiyeti geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

Ankaralı Turgut'un yürek yakan vasiyeti ortaya çıktı! Kızı "ölmeden söyledi" diyerek vasiyetini açıkladı 4 48

Tedavi sırasında yaptığı harcamalar nedeniyle maddi birikiminin kalmadığı öğrenilen Ankaralı Turgut, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda vasiyetini açıklamıştı.

Ankaralı Turgut'un yürek yakan vasiyeti ortaya çıktı! Kızı "ölmeden söyledi" diyerek vasiyetini açıkladı 5 58

"BİR SAZIM VAR ONU DA ANKARA'DA BİR MÜZEYE KOYUN"

"Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı." diyen ünlü sanatçı, "Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" ifadelerini kullanmıştı.

Ankaralı Turgut'un yürek yakan vasiyeti ortaya çıktı! Kızı "ölmeden söyledi" diyerek vasiyetini açıkladı 6 68

KIZI EYLEM BORAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Vefatından sonra, ona bakan kızı Eylem'in, babasının son dilekleri ve vasiyetiyle ilgili açıklama yaptı. Ünlü sanatçının kızı Ankara Turgut'un kendisine son konuşmalarında "Babam ölmeden önce dedi ki; evlatlarım tabutumun üzerinden tutmasın evlatlarımı mezara sokmayın, hakkımı helal etmem haram ederim" dediğini öne sürdü.

Ankaralı Turgut'un yürek yakan vasiyeti ortaya çıktı! Kızı "ölmeden söyledi" diyerek vasiyetini açıkladı 7 78

Eylem Boran "Vasiyet açıklamasını bu olaylardan sonra söyledi, para konularından sonra. Ben babamı toprağa vereceğim eve geleceğim onlar gidecekler" diyerek sözlerini sürdürdü.

Ankaralı Turgut'un yürek yakan vasiyeti ortaya çıktı! Kızı "ölmeden söyledi" diyerek vasiyetini açıkladı 8 88
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