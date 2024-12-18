Ankaralı Turgut'un yürek yakan vasiyeti ortaya çıktı! Kızı "ölmeden söyledi" diyerek vasiyetini açıkladı

"BİR SAZIM VAR ONU DA ANKARA'DA BİR MÜZEYE KOYUN"

"Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı." diyen ünlü sanatçı, "Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" ifadelerini kullanmıştı.