Ankaralı Turgut'un yürek yakan vasiyeti ortaya çıktı! Kızı "ölmeden söyledi" diyerek vasiyetini açıkladı
Yayınlanma:
18 Aralık 2024 11:59
Güncelleme:
18 Aralık 2024 12:04
Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek önceki gün hayata gözlerini yumarak sevenlerini üzen Ankaralı Turgut'un ölmeden önce yürekleri yakan vasiyeti ortaya çıktı. Bu vasiyetini "Babam ölmeden önce söyledi" diyerek kızı açıkladı.
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Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ve "Ankaralı Turgut" olarak bilinen ünlü şarkıcı Turgut Karataş, 15 Aralık'ta hayatını kaybetti. Son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tedavisi için yardım toplayan ve bu paralara çocukları tarafından el konulmak istendiğini belirten ünlü sanatçının yüreklere dokunan vasiyeti gündem olmuştu. Ünlü ismin kızı Eylem Boran babasının vasiyeti hakkında konuştu.
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Geçtiğimiz Ağustos ayında akciğer kanseri olduğunu öğrenen Ankaralı Turgut, acil olarak tedaviye alınmıştı. Bir süredir tedavisi devam eden ünlü sanatçıdan acı haber geldi. "Ankaralı Turgut" olarak bilinen şarkıcı Turgut Karataş, 61 yaşında yaşama gözlerini yumdu.
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ANKARALI TURGUT'UN VASİYETİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
5 çocuğundan yalnızca biriyle görüştüğü, diğerlerini de evlatlıktan reddettiği bilinen ünlü sanatçının yürek burkan vasiyeti geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.
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Tedavi sırasında yaptığı harcamalar nedeniyle maddi birikiminin kalmadığı öğrenilen Ankaralı Turgut, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda vasiyetini açıklamıştı.
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"BİR SAZIM VAR ONU DA ANKARA'DA BİR MÜZEYE KOYUN"
"Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı." diyen ünlü sanatçı, "
ifadelerini kullanmıştı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir"
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KIZI EYLEM BORAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Vefatından sonra, ona bakan kızı Eylem'in, babasının son dilekleri ve vasiyetiyle ilgili açıklama yaptı. Ünlü sanatçının kızı Ankara Turgut'un kendisine son konuşmalarında
dediğini öne sürdü. "Babam ölmeden önce dedi ki; evlatlarım tabutumun üzerinden tutmasın evlatlarımı mezara sokmayın, hakkımı helal etmem haram ederim"
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Eylem Boran
diyerek sözlerini sürdürdü. "Vasiyet açıklamasını bu olaylardan sonra söyledi, para konularından sonra. Ben babamı toprağa vereceğim eve geleceğim onlar gidecekler"
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