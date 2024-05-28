Olcay Kılavuz kimdir, nerelidir, siyasi görüşü nedir, hangi görevlerde bulundu, neden görevden alındı

Milliyetçi Hareket Partisinde çeşitli görevlerde bulunan, en son TBMM'de danışmanlık görevinde bulunurken görevden olcay klavuz, vatandaşlar tarafından Olcay Kılavuz kimdir, nerelidir, siyasi görüşü nedir, hangi görevlerde bulundu, neden görevden alındı? diye araştırılmaya başlandı. Olcay Kılavuz'un hayat biyografisi.

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Olcay Kılavuz kimdir, nerelidir, siyasi görüşü nedir, hangi görevlerde bulundu, neden görevden alındı

Milliyetçi Hareket Partisinde Milletvekilliği yapan, partinin birçok kademelerinde görev bulunan ve en son partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi danışmanlık görevini yürütürken görevden alınarak gündem olan Olcay Kılavuz, hakkında vatandaşlar merak ederek, Olcay Kılavuz kimdir, nerelidir, siyasi görüşü nedir, hangi görevlerde bulundu, neden görevden alındı? diye araştırılmaya başlandı. Olcay Kılavuz'un hayat biyografisi.

Olcay Kılavuz kimdir, nerelidir, siyasi görüşü nedir, hangi görevlerde bulundu, neden görevden alındı

OLCAY KILAVUZ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Olcay Kılavuz, 18 Ekim 1985 Niğde ilinin Çiftlik ilçesinin Azatlı kasabasında doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Niğde’de tamamlayan Olcay Kılavuz, Faik Şahenk Anadolu Teknik Lisesi’nden mezuniyetinin ardından Niğde Meslek Yüksek Okulu İnşaat bölümünden mezun oldu. Niğde Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği bölümünde de 2015 yılında mezun olmuştur ve Spor Bilimleri alanında Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

Ülkü Ocakları teşkilatları içerisinde aktif vazifelerinden sonra 2006-2010 yılları arasında Niğde Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Olcay Kılavuz, 2010 yılında Üniversitelerden ve Orta öğretimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2011 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na atanan Olcay Kılavuz, 10 Mayıs 2012’den itibaren Ülkü Ocakları Genel Başkan vekilliğini yürütmeye başladı. 9 Aralık 2012 itibariyle Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı’na atandı. Halen Genel Başkanlık vazifesini devam ettirmektedir. Ayrıca Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Olcay Kılavuz aktif görevine devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli tarafından 24 Haziran 2018 seçimleri için Oktay Kılavuz'u Mersin'den 1. sıra milletvekili adayı gösterilmiştir. Oktay Kılavuz 24 Haziran seçimlerinden Meclis'e girdi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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