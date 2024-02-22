Okuldan çıkan öğrencilerin ugradığı akran gaspı kameralarda!

Sultangazi'de okul çıkışı kaldırımdan yürüyerek evlerine giden 3 öğrenci, 2 çocuk tarafından gasp edilmek istendi. Duruma camdan görüp fark eden esnaf olaya müdahale ederken, 2 çocuk şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Akran gaspına vatandaşlar müdahale etti

Olay önceki gün saat 13.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, okul çıkışı evlerine gitmek isteyen 3 arkadaşı karşı yönden gelen 2 kişi gasp etmeye çalıştı. Çocuklardan birisi gülerek devam edip az ileride gözcülük yaparken diğeri ise öğrencilerden birine önce omuz atıp sataşırken diğer arkadaşının ise ceplerini karıştırıp gasp etmeye çalıştı. 3 öğrenci ne olduğuna anlam veremeyip şaşkınlık yaşarken, durumu iş yerinin camından gören bir esnaf ise dışarıya çıkarak müdahale etmek istedi. Esnafı gören gaspçı hızla olay yerinden kaçarken olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan Beren Kort, "Dün öğle saatlerinde 3 tane öğrenci arkadaşımız buradan geçiyorlardı kaldırımdan, 2 tane daha arkadaşımız geldi o sırada önlerini kestiler. Bir tanesi ilerledi sokağın sonuna doğru daha sonra gasp etmeye çalıştılar, üzerlerini yokladılar. Daha sonrasında bizim patronumuz geldi ne oluyorsunuz gibisinden üzerlerine gittiği vakitte 2 tane o gasp etmeye çalışan arkadaşlarımız geri gittiler. Patronum işyerinin camından görüyor bunu ve olaya müdahale etmeye kalkıyor dışarıya çıktığında 2 tane gasp etmeye çalışan arkadaş kaçıyorlar anında. Eğer patronumuz bu duruma müdahale etmeseydi büyük ihtimalle gasp edeceklerdi. Bu durumun bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.

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Olay anı kamerada

Okul çıkışında evlerine gitmek isteyen 3 öğrenci arkadaş 2 kişi tarafından gasp edilmek istenirken olay anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen 3 öğrenci arkadaşa karşı yönden gelen bir kişinin önce omuz atarak sataştığı, ardından ise ceplerini yoklayarak gasp etmeye çalıştığı, bu durumu fark eden esnafın ise müdahale etmek için dışarıya çıktığı ve gasp yapmaya çalışan çocuğun hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor.

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