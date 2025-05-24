İnternet alışverişinde önemli değişiklik: O, tarihten itibaren geçerli olacak!

Ancak tüketicilerden gelen talepler dikkate alınarak bu düzenlemeden vazgeçildi. Böylece söz konusu ürünlerde de tüketiciler, satın alma sonrası 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilecek.Yeni düzenlemeye göre: