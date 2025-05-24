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İnternet alışverişinde önemli değişiklik: O, tarihten itibaren geçerli olacak!

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İnternet alışverişinde önemli değişiklik: O, tarihten itibaren geçerli olacak!
İnternet alışverişlerinde iadeleri de düzenleyen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde tüketicileri doğrudan ilgilendiren bazı yeni düzenlemeler getirildi.
İnternet alışverişinde önemli değişiklik: O, tarihten itibaren geçerli olacak! 1 19

Resmî Gazete'de yayımlanan değişikliklerle, cayma hakkını kullanan tüketicilere iadede kargo ücreti yansıtılamayacak ve bazı elektronik ürünlerdeki cayma hakkı istisnaları kaldırılacak.

İnternet alışverişinde önemli değişiklik: O, tarihten itibaren geçerli olacak! 2 29

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret ve uzaktan alışverişlerde tüketiciyi ilgilendiren önemli düzenlemelere imza attı.

İnternet alışverişinde önemli değişiklik: O, tarihten itibaren geçerli olacak! 3 39

Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte, iade sürecine ilişkin yeni kurallar getirildi.

İnternet alışverişinde önemli değişiklik: O, tarihten itibaren geçerli olacak! 4 49

Tüketicilerin iade masrafı öderken mağdur edilmesinin önüne geçilerek e-ticaret platformları da daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kalacak.

İnternet alışverişinde önemli değişiklik: O, tarihten itibaren geçerli olacak! 5 59

KARGO ÜCRETİ SATICIYA AİT OLACAK

1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemede, tüketicilerin mesafeli alışverişlerde ürün iadesi yaparken kargo ücretinden sorumlu tutulamayacak. Buna göre, cayma hakkını kullanan tüketicilerin iade kargo ücreti, satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanacak.

İnternet alışverişinde önemli değişiklik: O, tarihten itibaren geçerli olacak! 6 69

ELEKTRONİK ÜRÜNLERE CAYMA HAKKI GERİ GELDİ

Daha önce cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde cayma hakkının kaldırılacağı öngörülmüştü.

İnternet alışverişinde önemli değişiklik: O, tarihten itibaren geçerli olacak! 7 79

Ancak tüketicilerden gelen talepler dikkate alınarak bu düzenlemeden vazgeçildi. Böylece söz konusu ürünlerde de tüketiciler, satın alma sonrası 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilecek.Yeni düzenlemeye göre:

İnternet alışverişinde önemli değişiklik: O, tarihten itibaren geçerli olacak! 8 89

*Satıcının iade için belirttiği taşıyıcı kullanıldığında, tüketici hiçbir iade masrafı ödemeyecek.

*Satıcının taşıyıcı bilgisi vermediği durumlarda da tüketiciden ücret talep edilemeyecek.

*Eğer belirtilen taşıyıcının tüketicinin bulunduğu yerde şubesi yoksa, satıcı iade işlemini ücretsiz şekilde kendisi organize etmekle yükümlü olacak.

*Sözleşmenin bir e-ticaret platformu üzerinden kurulduğu durumlarda, taşıyıcı bilgisi eksikse veya tüketici bulunduğu bölgede taşıyıcıya ulaşılamıyorsa, bu sorumluluk aracı hizmet sağlayıcıya ait olacak.

İnternet alışverişinde önemli değişiklik: O, tarihten itibaren geçerli olacak! 9 99

YENİ DÖNEM 2026'DA BAŞLAYACAK

Yapılan tüm değişiklikler, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

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