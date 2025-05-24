PKK'nın fesih kararı hava da mı kaldı? Karara uymadılar: Biz silah bırakmayacağız!

Terör örgütü PKK'nın İran uzantısı olan PJAK, PKK'nın aldığı silah bırakma ve fesih kararının kendilerini bağlamadığını açıklayarak, "Biz PJAK olarak ne silah bırakacağız ne de kendimizi feshedeceğiz." dedi.

Terör örgütü PKK'nın, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla kendini feshedip silah bırakması sonrası gözler örgütün diğer ülkelerdeki uzantılarına çevrildi.

YPG'Yİ ENTEGRE ÇALIŞMASI

PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG/SDG, Esad sonrası kurulan Ahmed Şara önderliğindeki yeni Şam yönetimiyle masaya oturarak 8 maddelik bir anlaşma imzaladı. Bu kapsamda YPG/SDG'li militanlar, silahlarını Suriye yönetimine devrederek yeni kurulacak Suriye ordusuna entegre olacak.

PJAK SİLAH BIRAKMAYACAK

PKK'nın İran uzantısı olan PJAK ise, PKK'nın kararına rağmen silah bırakmayacaklarını açıkladı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını, "Orta Doğu genelinde Kürt meselesinin çözümü için önemli ve olumlu bir adım" olarak gördüklerini belirten PJAK Eş Başkanı Amir Karimi, Tahran'a karşı silahlı mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyerek, "Biz PJAK olarak ne silah bırakacağız ne de kendimizi feshedeceğiz. PKK'nın fesih kararı kendilerini bağlar, bizi değil. PJAK'ın bu konudaki kararı farklıdır." ifadelerini kullandı.

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HEDEFLERİ İRAN

2004 yılında faaliyetlerine başlayan PJAK, İran-Irak sınırındaki dağlık bölgelerde İranlı güvenlik güçleriyle çatışmalara giriyor. 2 ila 3 bin arasında mensubu olduğu öngörülen PJAK; Tahran, Ankara ve Washington tarafından "terör örgütü" olarak kabul ediliyor.

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