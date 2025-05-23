Altın düşecek mi, piyasada son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın yeniden seyir değiştirdi... Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 23 Mayıs 2025 anlık ve canlı olarak grafiklerden takip ediliyor. Altın fiyatları, ABD hükümetine yönelik endişeler, Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmeler ve doların değer kaybetmesiyle düşüş trendini kırarak yönünü yukarı çevirdi ve 2 haftanın en yüksek sevinesine çıktı.