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Altın düşecek mi, piyasada son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

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Altın düşecek mi, piyasada son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın düşecek mi, piyasada son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 23 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları...
Altın düşecek mi, piyasada son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 1 112

Altın yeniden seyir değiştirdi... Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 23 Mayıs 2025 anlık ve canlı olarak grafiklerden takip ediliyor. Altın fiyatları, ABD hükümetine yönelik endişeler, Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmeler ve doların değer kaybetmesiyle düşüş trendini kırarak yönünü yukarı çevirdi ve 2 haftanın en yüksek sevinesine çıktı.

Altın düşecek mi, piyasada son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 2 212

Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte piyasaların kapalı olduğu güne dair canlı altın fiyatları 23 Mayıs alış - satış tablosu...

Altın düşecek mi, piyasada son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 3 312

Altın fiyatları 23 Mayıs Cuma günü yakından takip ediliyor. Son dönemde durgunluk seyrine giren altın fiyatları yeniden ivmeli seyre ulaştı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 23 Mayıs alış - satış tablosu...

Altın düşecek mi, piyasada son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 4 412

ONS ALTIN
Ons altın güne 3294 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3288 dolar, en yüksek de 3308 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 3306 dolardan işlem geçiyor.

Altın düşecek mi, piyasada son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 5 512

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 4131 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4123 lira, en yüksek de 4145 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 4142 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 4160 liradan alınırken 4218 liradan satılıyor.

Altın düşecek mi, piyasada son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 6 612
Altın düşecek mi, piyasada son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 7 712

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
6.803,00
6.870,00

Altın düşecek mi, piyasada son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 8 812

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
13.604,00
13.738,00

Altın düşecek mi, piyasada son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 9 912

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
26.573,34
27.098,27

Altın düşecek mi, piyasada son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 10 1012

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
27.128,00
27.354,00

Altın düşecek mi, piyasada son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 11 1112

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
27.160,47
27.386,95

Altın düşecek mi, piyasada son durum ne? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 12 1212

ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
66.433,36
67.496,30

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