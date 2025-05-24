Altın yeniden uçuşa geçti: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 23 Mayıs 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından anlık ve canlı olarak grafiklerden takip ediliyor. Altın fiyatları, ABD hükümetine yönelik endişeler, Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmeler ve doların değer kaybetmesiyle düşüş trendini kırarak yönünü yukarı çevirdi ve 2 haftanın en yüksek sevinesine çıktı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte piyasaların kapalı olduğu güne dair canlı altın fiyatları 23 Mayıs alış - satış tablosu...