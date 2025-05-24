Pendik Rizeliler derneğinde ‘Ramazan İstif güven tazeledi

Kongre divan başkanlığını İbrahim Duman Kaya’nın genel kurula, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Vekili Hayrettin Yeşilyurt, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı (RİDEVA) Yöneticileri, Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) yöneticileri, AK Parti Pendik İlçe Yöneticileri, CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri ve Yönetimi, MHP Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya ve Yönetimi, Anavatan Partisi Pendik İlçe Başkanı Fatih Korkusuz ve Yönetimi, Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Erdi Ceylan, CHP İBB ve Pendik Belediye Meclis Üyesi Berat Maksut Usta, Türk Kızılay Pendik Şube Başkanı Cihat Aslanoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Rizeliler katıldı.