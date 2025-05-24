Pendik Rizeliler derneğinde ‘Ramazan İstif güven tazeledi

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Vekili Hayrettin Yeşilyurt ve RİDEVA ve RİDEF yöneticilerinin selamlama konuşmaları yaptığı kongrede dernek başkanı Başkanı Ramazan İstif, Pendik Rizeliler Derneği’nin kuruluşundan bu güne kadar yaptığı çalışmaları ve faaliyetleri anlattı. Başkan İstif, birlik ve beraberlik mesajları vererek sürdürdüğü konuşmasını Pendik Rizeliler Derneği olarak yeni dönemde daha güzel işlere imza atacaklarını vurgulayarak tamamladı.