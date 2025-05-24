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Pendik Rizeliler derneğinde ‘Ramazan İstif güven tazeledi

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Pendik Rizeliler derneğinde ‘Ramazan İstif güven tazeledi
Pendik Rizeliler Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurulu’nda tek liste ile yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Ramazan İstif, dernek başkanlığına yeniden seçildi.
Pendik Rizeliler derneğinde ‘Ramazan İstif güven tazeledi 1 17

17 Mayıs Cumartesi günü, Pendik Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan Pendik Rizeliler Derneği 2. Olağan Genel Kurulu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin tek tek oylanarak karara bağlandığı kongrede tek liste ile gidilen seçim sonucunda mevcut başkan Ramazan İstif, Pendir Rizeliler Derneği Başkanlığı’na yeniden seçildi.

Pendik Rizeliler derneğinde ‘Ramazan İstif güven tazeledi 2 27

Kongre divan başkanlığını İbrahim Duman Kaya’nın genel kurula, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Vekili Hayrettin Yeşilyurt, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı (RİDEVA) Yöneticileri, Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) yöneticileri, AK Parti Pendik İlçe Yöneticileri, CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri ve Yönetimi, MHP Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya ve Yönetimi, Anavatan Partisi Pendik İlçe Başkanı Fatih Korkusuz ve Yönetimi, Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Erdi Ceylan, CHP İBB ve Pendik Belediye Meclis Üyesi Berat Maksut Usta, Türk Kızılay Pendik Şube Başkanı Cihat Aslanoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Rizeliler katıldı.

Pendik Rizeliler derneğinde ‘Ramazan İstif güven tazeledi 3 37

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Vekili Hayrettin Yeşilyurt ve RİDEVA ve RİDEF yöneticilerinin selamlama konuşmaları yaptığı kongrede dernek başkanı Başkanı Ramazan İstif, Pendik Rizeliler Derneği’nin kuruluşundan bu güne kadar yaptığı çalışmaları ve faaliyetleri anlattı. Başkan İstif, birlik ve beraberlik mesajları vererek sürdürdüğü konuşmasını Pendik Rizeliler Derneği olarak yeni dönemde daha güzel işlere imza atacaklarını vurgulayarak tamamladı.

Pendik Rizeliler derneğinde ‘Ramazan İstif güven tazeledi 4 47

RAMAZAN İSTİF BAŞKANLAĞINDAKİ PENDİK RİZELİLER DERNEĞİ’NİN YENİ YÖNETİM KURULU (ASiL)

1- Ramazan İSTİF (BAŞKAN)

2- İsmail ÇALIK

3- Abdulaziz YILDIZ

4- Aynur EKŞİ

5- Selim AKÇAL

6- Paşa Habil KARAKAYA

7-Mehmet BEYAZAL

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DENETİM KURULU

1- Müslim ŞAHİN

2- Kadir UZUN

3- Temel BALTACIOĞLU

ONUR KURULU

1- İbrahim DUMANKAYA

2- İsmail TAVUKÇUOĞLU

3- İsmail DEMİRTAŞ

4- Zaim DEMİREL

5- Mücahit YILDIZ

6- Ahmet Yaşar YAZICI

7- Mehmet Salih USTA

8- Yaşar Rıza SONAY

9- Süleyman Ümit ŞEHİRLI

10- Faruk Aytaç TAŞCI

11- Hüsnü BASKAYA

12- Fatih YILMAZ

13- Hüseyin EKŞi

14-Turgay SEYMENOĞLU

15- Hasan Adnan KAPLANDER

16-Gülşen TUFAN

17-Abdullah KADIOĞLU

18-Yunus PEÇE

19- Bahattin TÜYSÜZ

20- Recep Ali KAZANCI

21- Mete GÜNGÖR

22- Mehmet Akif TOPRAK

23-Vehbi KOÇ

Pendik Rizeliler derneğinde ‘Ramazan İstif güven tazeledi 6 67
Pendik Rizeliler derneğinde ‘Ramazan İstif güven tazeledi 7 77
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