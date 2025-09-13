Oktay Saral'dan İmamoğlu'nun duruşma görüntülerine tepki gösterdi: Böyle bir rezillik görmedim, bu bir duruşma mı yoksa bir film sahnesi mi?

  1. Anasayfa
İBB Başkanı Ekrem İmamoğl'unun yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri deki mahkeme yargılama görüntüleri tartışılırken, Cumhurbaşkanı baş danışmanı Oktay Saral "Böyle bir rezillik görmedim, bu bir duruşma mı yoksa bir film sahnesi mi?" diyerek çok sert bir tepki gösterdi.

İBB yolsuzluk soruşturmalarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun, Silivri’deki diploma davasında katılımcılarla sohbet ettiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

"BÖYLE BİR REZİLLİK GÖRMEDİM"

Duruşmayı izlemeye gelenlerle konuşan İmamoğlu, “İnşallah iyi günlerde de görüşürüz. Böyle bir dava olmaz, insan anlatırken hicap duyuyor” demişti. İmamoğlu'nun mahkeme salonundaki görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan tepki geldi.

Oktay Saral, X hesabından yaptığı paylaşıma İmamoğlu'nun söz konusu videosunu da ekleyerek şunları kaydetti:

"Bu bir duruşma mı yoksa bir film sahnesi mi? Ben böyle bir rezillik görmedim. Nasıl bir mahkeme bu!? Sayın Adalet Bakanımızın gerekeni yapacağından şüphem yok!"

