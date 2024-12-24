Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! Hesaplar değişti! İşte masada konuşulan yeni rakamlar
Yayınlanma:
24 Aralık 2024 09:07
Asgari ücrete yapılacak zam için tarih belli olurken, ÜRK-İŞ'in 29 bin 583 TL talep etmesinden sonra hesapların değiştiği yeni farklı rakamların konuşulmaya başlandığı belirtiliyor. İşte masada konuşulan yeni rakamlar.
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Asgari ücret zammında son viraja girildi. 10, 16 ve 19 Aralık tarihlerinde üç kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun karar vereceği son toplantının tarihi belli oldu.
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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Dün akşamki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin bu hafta içi açıklanacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "Perşembe veya Cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek." dedi.
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TÜRK-İŞ'TEN YÜZDE 74 ZAM TALEBİ
Asgari ücretin ne kadar olacağı merakla bekleniyor. İlk üç toplantıda rakam konuşulmaması üzerine geçtiğimiz günlerde talebini açıklayan işçi temsilcisi TÜRK-İŞ, yüzde 45'lik zamma ilaveten yüzde 20 refah payı istemiş ve net asgari ücretin 29 bin 583 lira olmasını istemişti. Bu da yüzde 74'lük bir zamma tekabül ediyor.
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İŞÇİNİN TALEBİ İŞVEREN İÇİN YÜKSEK
Ancak bahsedilen rakam işveren için oldukça fazla. Çünkü net asgari ücretin 29 bin 583 lira olması demek işverene maliyetinin 36 bin liralara çıkması anlamına geliyor.
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TABAN YÜZDE 40'A YÜKSELDİ
TÜRK-İŞ'in talebinin yerine getirilmesi zor olsa da bu açıklamanın pazarlık masasında rakamı yukarı taşıyacağı kesin. Daha önce ortalama enflasyon formülü ile yüzde 32,5'lik bir zam ortaya çıkarken, bu rakam pazarlığın başlayacağı oran olarak görülüyordu. Şimdi ise asgari ücret pazarlığının en az yüzde 40 zamla başlaması bekleniyor.
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ASGARİ ÜCRET DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FAKTÖRÜ
Zam pazarlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan faktörü de bulunuyor. Erdoğan, işçinin zam talebini kısmen de olsa yerine getirmek için zam oranını yüzde 45'lere de çıkarabilir.
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ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?
Yüzde 40 zam yapılması durumunda net asgari ücret 23 bin 802 liraya, yüzde 45 zam yapılması durumunda ise 24 bin 653 liraya yükselecek.