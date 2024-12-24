Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu! Hesaplar değişti! İşte masada konuşulan yeni rakamlar

TABAN YÜZDE 40'A YÜKSELDİ

TÜRK-İŞ'in talebinin yerine getirilmesi zor olsa da bu açıklamanın pazarlık masasında rakamı yukarı taşıyacağı kesin. Daha önce ortalama enflasyon formülü ile yüzde 32,5'lik bir zam ortaya çıkarken, bu rakam pazarlığın başlayacağı oran olarak görülüyordu. Şimdi ise asgari ücret pazarlığının en az yüzde 40 zamla başlaması bekleniyor.