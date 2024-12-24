Son dakika! Balıkesir'de fabrikada büyük patlama: Çok sayıda ölü ve yaralılar var! Ayrıntılar birazdan...

Balıkesir'in Kalesi ilçesinde fabrikada meydana gelen büyük patlamada, 12 kişinin hayatını kaybettiğini 3 yaralının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Valilikten ilk açıklama geldi: Kapsül üretimi yapılan fabrikada patlama meydana geldi. Öğrenilen ilk bilgilere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Olay yerinden ilk görüntü...

ÖLÜ VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, acı haberi açıkladı. Vali Ustaoğlu patlamada, 14 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ise yaralandığı bilgisini paylaştı.

'SABOTAJ İHTİMALİ YOK'

Ustaoğlu, 'Milletimizin başı sağ olsun . Saat 08:25’te patlayıcı üretim fabrikasında meydana geldi. 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4 yaralı var, sabotaj ihtimali yok.' dedi.

'BİNADA ÇÖKME OLUŞTU'

Ustaoğlu ayrıca, "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu." ifadelerini kullandı.

Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin soruşturması sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, korkunç patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, "Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri Bursa Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak incelemenin sonucunda belirlenecektir."

Bakan Tunç, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara şifa diledi.

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