Altında fırtına öncesi sessizlik mi! Altın fiyatları son durum ne! Güncel Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek...

Altın fiyatları uzun süredir yatay seviyede seyrederken yatırımcılar Altında fırtına öncesi sessizlik mi! endişesi ile güncel altın fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ve diğer altınlar ne kadardan alınıp satılıyor? İşte 24 Aralık 2024 güncel altın fiyatları.

1 7 GARAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.966,45 SATIŞ(TL) 2.966,75 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.954,54 0,41 % 2 7 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.836,00 SATIŞ(TL) 4.938,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.924,00 0,28 % 3 7 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.703,00 SATIŞ(TL) 9.877,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.849,00 0,28 % 4 7 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.256,35 SATIŞ(TL) 19.634,51 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.692,19 -0,29 % 5 7 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.379,00 SATIŞ(TL) 19.682,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.622,00 0,31 % 6 7 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 85.050,00 SATIŞ(USD) 85.100,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 85.350,00 -0,29 % 7 7 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.617,73 SATIŞ(USD) 2.618,06 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.611,08 0,27 %



