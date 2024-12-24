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Altında fırtına öncesi sessizlik mi! Altın fiyatları son durum ne! Güncel Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek...

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Altında fırtına öncesi sessizlik mi! Altın fiyatları son durum ne! Güncel Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek...
Altın fiyatları uzun süredir yatay seviyede seyrederken yatırımcılar Altında fırtına öncesi sessizlik mi! endişesi ile güncel altın fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ve diğer altınlar ne kadardan alınıp satılıyor? İşte 24 Aralık 2024 güncel altın fiyatları.
Altında fırtına öncesi sessizlik mi! Altın fiyatları son durum ne! Güncel Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek... 1 17

GARAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.966,45

SATIŞ(TL) 2.966,75

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.954,54 0,41 %

Altında fırtına öncesi sessizlik mi! Altın fiyatları son durum ne! Güncel Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek... 2 27

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.836,00

SATIŞ(TL) 4.938,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.924,00 0,28 %

Altında fırtına öncesi sessizlik mi! Altın fiyatları son durum ne! Güncel Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek... 3 37

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.703,00

SATIŞ(TL) 9.877,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.849,00 0,28 %

Altında fırtına öncesi sessizlik mi! Altın fiyatları son durum ne! Güncel Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek... 4 47

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.256,35

SATIŞ(TL) 19.634,51

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.692,19 -0,29 %

Altında fırtına öncesi sessizlik mi! Altın fiyatları son durum ne! Güncel Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek... 5 57

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.379,00

SATIŞ(TL) 19.682,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.622,00 0,31 %

Altında fırtına öncesi sessizlik mi! Altın fiyatları son durum ne! Güncel Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek... 6 67

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 85.050,00

SATIŞ(USD) 85.100,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 85.350,00 -0,29 %

Altında fırtına öncesi sessizlik mi! Altın fiyatları son durum ne! Güncel Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek... 7 77

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.617,73

SATIŞ(USD) 2.618,06

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.611,08 0,27 %

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