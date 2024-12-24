Altında fırtına öncesi sessizlik mi! Altın fiyatları son durum ne! Güncel Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek...
Altında fırtına öncesi sessizlik mi! Altın fiyatları son durum ne! Güncel Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek...
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Altın fiyatları uzun süredir yatay seviyede seyrederken yatırımcılar Altında fırtına öncesi sessizlik mi! endişesi ile güncel altın fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ve diğer altınlar ne kadardan alınıp satılıyor? İşte 24 Aralık 2024 güncel altın fiyatları.