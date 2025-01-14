Oğlunu darp ettiğini iddia etti: Marketi basan kadın, çalışana kurşun yağdırdı!
Oğlunu darp ettiğini iddia etti: Market çalışanına kurşun yağdıran anne Meryem gözaltına alındığı belirtildi.
Oğlunu darp ettiğini iddia etti: Market çalışanına kurşun yağdıran anne Meryem gözaltına alındığı belirtildi.
Rize'de Meryem B., oğlunun darp edildiğini söyleyerek markete gitti. Market çalışanı A.C.'ye kurşun yağdıran anne Meryem B.'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Olay, öğle saatlerinde Bozkale Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu'ndaki markette meydana geldi. Meryem B., bir süre önce oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanı A.C. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Meryem B., yanındaki tabancayla A.C.'ye ateş açtı.
Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden A.C., yaralanırken, Meryem B. taksiye binerek uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan A.C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan A.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Polis ekipleri, Meryem B.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı.
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